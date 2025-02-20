Костянтин Грубич про вступ Ігоря Ласточкіна до ЗСУ: "Він серйозно налаштований"

Ведучий "1+1 Україна" Костянтин Грубич поділився спогадами про спільне навчання з Ігорем Ласточкіним.

Нагадаємо, гуморист і зірка студії "Квартал 95" Ігор Ласточкін повідомив у своєму Instagram, що вступив до лав ЗСУ. Крім цього, він опублікував відео, як із побратимами проходив військові навчання. На одному з кадрів редакція ТСН.ua помітила відомого телеведучого Костянтина Грубича. Як ми дізналися, це був кількаденний військовий вишкіл в Донецькій області, у складі 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

Костянтин Грубич і Ігор Ласточкін на навчанні/facebook Костянтина Грубича

"Ми були там три дні, нам показали, як проходить підготовка бійців, процес розмінування і ще багато чого", - розказав у коментарі для ТСН.ua Грубич.

Щодо рішення Ігоря Ласточкіна вступити до лав ЗСУ, його колега сказав наступне:

"Думаю, що не в останню чергу рішення Ігоря якраз пов'язане з тим, що він все бачив на власні очі, знає персонально командирів. Я тоді вже бачив по ньому, що він серйозно налаштований, і дійсно міг би стати одним з військових. Бо у нього дуже вправно виходило виконувати всі завдання, і ще він точно стріляв. Але це мої власні спостереження. Те, що він зробив такий сміливий вчинок, заслуговує тільки повагу!", - сказав ТСН.ua Грубич.

Нагадаємо, відомий український співак Міша Крупін також долучився до лав ЗСУ.

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