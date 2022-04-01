Костянтин Грубич разом з донькою під час війни захищає країну на інформаційному фронті

Костянтин Грубич разом з донькою під час війни захищає країну на інформаційному фронті

Влада ж інколи долучає до роботи й молодшого брата, Ярослава.

Від початку війни Росії проти України ведучий 1+1 Костянтин Грубич вирішив не евакуйовуватись зі столиці у більш безпечніше місце, а залишився у Києві разом із сім'єю.

До того ж, з донькою Владою вони продовжують разом працювати на телеканалі. Раніше вони були у різних редакціях: Костянтин у "Твій день" та "ТСН. Тиждень", а Влада – в редакції "Сніданку з 1+1".

Але війна об'єднала батька та доньку і на роботі. Зараз Костянтин Грубич долучився до команди "Сніданку. Онлайн".

Костянтин Грубич / пресслужба каналу "1+1"

"У довоєнному житті ми з Владою на роботі майже не перетиналися. Кожен працював у своїй редакції. Але з початком війни все змінилося. Оскільки ми живемо на лівому березі Києва, зараз суттєва трудність переїхати мости. І якщо вибираємося на канал, то їдемо разом.

Влада знімає, документує реальні історії людей під час війни. Хто чим займається, що з ними сталося, що ці люди відчувають. Для того, щоб цю мить закарбувати, і вона залишилася в нашій пам'яті та у вигляді сюжетів", - розповідає Костянтин Грубич.

А Влада Грубич додає, що робить такі сюжети, які підійматимуть бойовий дух українців.

"Я намагаюся робити такі сюжети, які за настроєм хоч трішки можуть підняти бойовий дух звичайних людей, якось мотивувати їх, підбадьорювати", - говорить Влада.

У столиці і досі неспокійно, кожного дня чутно сигнали повітряної тривоги, тому як батько Костянтин хвилюється за доньку.

Костянтин Грубич з донькою / пресслужба каналу "1+1"

"Звичайно, ми з дружною хвилюємось, якщо Влада виїжджає на знімання. Якщо вдома, то ми дотримуємося правил, і коли чуємо повітряну тривогу, то усі йдемо у коридор, сідаємо між несучими стінами. Тому молимося, щоб все обійшлося… Але поки що у такій самій ситуації мільйони українців перебувають", - говорить Грубич.

До журналістської роботи Влади зараз долучився і її молодший брат Ярослав, який до війни працював графічним дизайнером.

"Мені подобається, що інколи Влада знімає сюжети разом із братом Ярославом. Він як оператор гарно знімає. Нещодавно діти один одному допомагали у зніманнях сюжету про зоопатруль. Це історія, як волонтери рятують із зачинених домівок і квартир покинутих тварин. Зараз у них на меті ще одна спільна тема", - розповідає Костянтин Грубич.

Костянтин Грубич з сином, донькою та дружиною / пресслужба каналу "1+1"

Сам Костянтин спільних сюжетів із донькою ще не робив, але не виключає це у майбутньому. Але нещодавно у "Сніданку.Онлайн" Влада зробила сюжет про київського пекаря Андрія Пивовара, який придумав рецептуру дуже популярного зараз Чорнобаївського хліба. Таку тему доньці підкинув саме батько.

"Я спочатку знайшов цього героя у Facebook, розповів Владі, їй сподобалась ідея зробити сюжет про нього. Тому, напевно, це можна назвати нашою спільною історією", - каже Грубич.

Донька Костянтина Грубича з пекарем / пресслужба каналу "1+1"

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