Костянтин Грубич шокував, чим закінчилося розслідування смерті його доньки: "Результату немає"

Ведучий "1+1 Україна" Костянтин Грубич пригадав трагічну ДТП, внаслідок якої у липні 2014 року загинула його донька Оля.

Так, свого часу 17-річна дівчина, повертаючись додому, потрапила під колеса автівки на пішохідному переході. Внаслідок ДТП Оля пробула в комі близько трьох тижнів і, на жаль, померла. В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" Костянтин пригадав, як після смерті доньки був повністю спустошений протягом тривалого часу.

"Це моя помилка і, можливо, провина, що я не пішов зустріти. Але вона категорично сказала, що не треба її зустрічати. Бо вона була дуже самостійна. Тут же я це побачив. Коли наступного ранку лікар почав щось говорити, я ледь не втратив свідомість. А мені в цей день треба йти на знімання. Ці декілька тижнів були немов американські гірки. То є надія, то немає. Ти тут усміхаєшся, а тут Оля в комі. Перші місяці й роки були ніби в мареві якомусь", - розповів Костянтин.

Костянтин Грубич з донькою Олею

Також знаменитість зізнався, що він припинив слідкувати за розглядом справи у суді, адже повністю зневірився у системі та не бачить сенсу йти до кінця. Як зізнається Грубич, після розкриття ім'я вбивці дочки, можуть бути фатальні наслідки.

"З одного боку я маю підняти документи і поцікавитися, який стан справи. Я цього не роблю. Не хочу офіційного розчарування. Якщо вона закрита, то взагалі капець, а якщо відкрита, то все рівно, що закрита. Якби був певний результат, мені б це вже повідомили. Результату немає. Шукати винного і покласти рештки ресурсу на це – не бачу в цьому конструктиву. Дружині було б краще знати хто. Якби я до цього дійшов, значить, я цю людину вб'ю або щось зроблю. А воно мені треба? Найсуттєвіше – немає доньки", - пояснив ведучий.

Нагадаємо, доньки Костянтина Грубича не стало майже 10 років тому. У дев'яті роковини смерті Ольги ведучий вшанував її пам'ять та поділився архівним фото.

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