Костянтин Грубич став жертвою шахраїв і розкрив, як це сталося

Ведучий пояснив, що сталося.
Український ведучий Костянтин Грубич повідомив, що став жертвою шахраїв.
Про це знаменитість розповів у своєму Instagram. За словами Грубича, зловмисники зламали його акаунт в Telegram. Нині вони пишуть від імені ведучого та просять скинути гроші. Тож, Костянтин Грубич закликав бути пильними і не переказувати кошти невідомим.
"Фігня сталася: мій Telegram зламали. Просять 16800 на якусь картку начебто від мене. Не вірте!" – звернувся до знайомих та прихильників ведучий.
Також Костянтин Грубич дав важливу пораду, аби не стати жертвою шахраїв. Ведучий закликав встановлювати додаткові паролі на акаунтах, аби зловмисникам не вдавалося б їх зламати та нахабно використовувати у своїх корисливих цілях.
"Будьте пильними! Не полінуйтеся встановити двоетапну перевірку для своїх акаунтів…", - закликав телеведучий.
Нагадаємо, нещодавно співачка Надя Дорофєєва теж ставала жертвою шахраїв. Обличчя зірки незаконно використовувати в рекламних цілях.
Читайте також:
- Узелков наїхав на ексдружину і звинуватив її в тому, що через неї 20 років не спілкувався з мамою
- 50-річна Олена Мозгова захопила чесним селфі без жодної краплі макіяжу: "Немає ідеальних"
- Вбивство Ірини Фаріон: Полякова, Єфросиніна, Ребрик та інші зірки відреагували на скоєний злочин