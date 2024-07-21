Костянтин Грубич став жертвою шахраїв і розкрив, як це сталося

Український ведучий Костянтин Грубич повідомив, що став жертвою шахраїв.

Про це знаменитість розповів у своєму Instagram. За словами Грубича, зловмисники зламали його акаунт в Telegram. Нині вони пишуть від імені ведучого та просять скинути гроші. Тож, Костянтин Грубич закликав бути пильними і не переказувати кошти невідомим.

"Фігня сталася: мій Telegram зламали. Просять 16800 на якусь картку начебто від мене. Не вірте!" – звернувся до знайомих та прихильників ведучий.

Допис Костянтина Грубича / Фото: instagram.com/kostya_hrubych

Також Костянтин Грубич дав важливу пораду, аби не стати жертвою шахраїв. Ведучий закликав встановлювати додаткові паролі на акаунтах, аби зловмисникам не вдавалося б їх зламати та нахабно використовувати у своїх корисливих цілях.

"Будьте пильними! Не полінуйтеся встановити двоетапну перевірку для своїх акаунтів…", - закликав телеведучий.

Нагадаємо, нещодавно співачка Надя Дорофєєва теж ставала жертвою шахраїв. Обличчя зірки незаконно використовувати в рекламних цілях.

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