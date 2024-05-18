Костянтин Грубич відверто розповів, де зараз діти Пелиха і Лозинської та як закрутився їхній роман

Ведучий "1+1 Україна" Костянтин Грубич розповів про подальшу долю ведучої та режисерки Саші Лозинської після трагічної загибелі її чоловіка, ведучого та продюсера Ігоря Пелиха в аварії 2009-го року.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" зірка поділився історією, як закрутився роман його колег і співведучих Саші Лозинської та Ігоря Пелиха ще до знімань їхнього комедійного проєкту "Не всі вдома" у дев'яностих.

"У них роман виник до знімань через аську (програма обміну повідомленнями – прим. ред.). Це предтеча майбутніх соцмереж. Вони один одного не бачили. Потім вони зустрілися особисто. Згодом ми шукали заміну (на шоу "Не всі вдома" – прим. ред.), бо п'ять разів на тиждень вели ефіри щодня по дві години. І у нас не було заміни. І вийшов Пелих і ще один товариш. Зрештою, беруть Ігоря. Не в останню чергу він був оригінальний, ні на кого не схожий. І все ж таки у них з Сашею була симпатія, любов. А продюсером був Сашин батько. Думаю, що це в купі повпливало. Але якби він не був талановитими, о його б не взяли", - розповів ведучий.

Фрагмент передачі "Не всі вдома" з Костянтином Грубичем і Сашею Лозинською / Фото: ТСН.ua

Як зізнається Грубич, нині він рідко спілкується з Олександрою, але в курсі останніх подій з її життя. Зокрема, зірка розсекретив, що їхні доньки перебувають за кордоном, а син Іван боронить Україну на фронті. До того ж ведучий поділився, що Лозинська вдруге вийшла заміж і продовжує справу, яку відкрила ще з покійним чоловіком Пелихом.

Іван та Ігор Пелихи

"Трагедія, яка з ним сталася, як грім серед ясного неба. В цілому знаю, що з Сашею. Іван воює, дівчата вчаться й працюють за кордоном. Найменший вдома у Києві. Вона вдруге вийшла заміж. У неї свій продакшн, їхній з Ігорем", - додав Костянтин.

Нагадаємо, нещодавно Костянтин Грубич зізнався, чому відмовляється шукати вбивцю своєї доньки, яка трагічно загинула в ДТП.

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