Костянтин Грубич з'їздив на могилу 17-річної доньки і довів до сліз зверненням до неї

Ведучий "Сніданку з 1+1" Костянтин Грубич з'їздив на могилу 17-річної доньки, яка загинула 2014 року внаслідок ДТП.

Річ у тім, що сьогодні, 3 лютого, Ользі могло б виповнитися 28 років. Тож, Грубич вшанував пам'ять загиблої доньки. Він з'їздив на могилу Ольги, а також залишив щемливе звернення до неї. Костянтин Грубич із сумом подякував доньці, що вона була в їхньому житті. Також він зазначив, що сподівається, що колись вони ще зустрінуться.

"Олюню! Дякую, що вже 28 років як подарувала нам щастя у вигляді себе. Вірю, що ти ще дорозказуєш колись мені багато цікавого, адже ти тепер знаєш набагато більше від нас…", - звернувся до доньки ведучий.

Могила доньки Костянтина Грубича / Фото: instagram.com/kostya_hrubych

Зазначимо, донька Костянтина Грубича загинула внаслідок ДТП 12 липня 2014 року. Дівчину збило авто. Ольга два тижні пролежала в комі з тяжкими травмами, однак, на жаль, так і не отямилася. Поліція досі не знайшла винуватця аварії.

Нагадаємо, 2 лютого були роковини смерті музиканта Андрія Кузьменка. Донька артиста вшанувала його пам'ять та з'їздила на могилу батька.

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