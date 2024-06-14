Костянтин Грубич зізнався, що змусило Данилка заплакати та чому він просив пробачення у нього

Український ведучий Костянтин Грубич розповів про крайнє спілкування з автором Вєрки Сердючки Андрієм Данилком, з яким уже тривалий час товаришує.

Так, за словами шоумена, крайній діалог з Андрієм відбувся близько десяти років тому. Як зізнається ведучий, тоді артист зі сльозами та смутком зателефонував йому одразу після загибелі його 17-річної доньки Олі внаслідок травм після ДТП. Данилко співчував втраті товариша та попросив у нього пробачення. До того ж Костянтин зазначив, що свого часу автор Сердючки мав бути хрещеним для його дитини.

"Ми з ним востаннє спілкувалися, коли не стало Олі – він мені зателефонував, він плакав. Він і Інна (акторка, відома як "мама" Вєрки Сердючки – прим. ред.). Чомусь він просив пробачення у мене. Я кажу: "А за що?" Він каже: "Я не знаю, просто відчуваю". Він же хотів бути хрещеним, але через зайнятість не вийшло. Але коли ми час від часу бачилися, цікавився: "Як там моя Оля?" Це було майже 10 років тому", - розповів Костянтин в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Костянтин Грубич / Фото: instagram.com/kostyagrubych

Також ведучий зізнався, що зараз їхнє спілкування з артистом обмежується рідкісними листуваннями й привітаннями зі святами. Втім, Грубич зазначає, що їхня дружба так само залишається незмінною.

"2-го жовтня завжди вітаю його з днем народження. Він мені відповідає. Не можу сказати, що у нас спілкування. Я знаю, що поки ми живі, у нас теплі дружні стосунки. І цього достатньо", - додав знаменитість.

Нагадаємо, раніше Костянтин Грубич розповів, як познайомився з Андрієм Данилком і допоміг розкрити його творчий потенціал.

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