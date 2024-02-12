Костянтин Меладзе позбувається вілли в Криму за приголомшливу суму – росЗМІ

Артист збільшив вартість за свій елітний маєток.
Композитор і продюсер Костянтин Меладзе продає свій елітний маєток в окупованому Криму за збільшеною ціною у порівнянні з попереднім роком.
Як повідомляє низка росЗМП (російських засобів масової пропаганди – прим. ред.), композитор вже понад рік намагається позбутися власної вілли в Криму, яку придбав 2010 року неподалік від Ялти. Втім, зірка постійно змінює цінник за нерухомість.
Так, минулоріч Меладзе продавав маєток за 289 млн руб (близько 120 млн грн), оскільки остерігався так званої "націоналізації". А наразі шириться інформація, що композитор все ж вирішив не квапитися та підняв ціну на майно. Зокрема, тепер двоповерховий маєток оцінюють у 396 млн руб (близько 165 млн грн). І ймовірною причиною називають інфляцію.
Відомо, що вілла загальною площею 703 м кв знаходиться у Гурзуфі. У ній налічується п’ять спалень, шість санвузлів, вітальня, пральна кімната та хамам. Окрім того, на території є окремий будиночок для персоналу, зона для барбекю, спортзал, басейн, дитячий майданчик і штучний ставок. Подейкують, сам Валерій Меладзе майже не проживав у маєтку.
Нагадаємо, нещодавно блогерка Даша Квіткова також назвала нову ціну продажу будинку, де вона жила з ексчоловіком Нікітою Добриніним.
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