Композитор і продюсер Костянтин Меладзе продає свій елітний маєток в окупованому Криму за збільшеною ціною у порівнянні з попереднім роком.

Як повідомляє низка росЗМП (російських засобів масової пропаганди – прим. ред.), композитор вже понад рік намагається позбутися власної вілли в Криму, яку придбав 2010 року неподалік від Ялти. Втім, зірка постійно змінює цінник за нерухомість.

Вілла в Криму Костянтина Меладзе

Так, минулоріч Меладзе продавав маєток за 289 млн руб (близько 120 млн грн), оскільки остерігався так званої "націоналізації". А наразі шириться інформація, що композитор все ж вирішив не квапитися та підняв ціну на майно. Зокрема, тепер двоповерховий маєток оцінюють у 396 млн руб (близько 165 млн грн). І ймовірною причиною називають інфляцію.

Вілла в Криму Костянтина Меладзе

Вілла в Криму Костянтина Меладзе

Вілла в Криму Костянтина Меладзе

Вілла в Криму Костянтина Меладзе

Відомо, що вілла загальною площею 703 м кв знаходиться у Гурзуфі. У ній налічується п’ять спалень, шість санвузлів, вітальня, пральна кімната та хамам. Окрім того, на території є окремий будиночок для персоналу, зона для барбекю, спортзал, басейн, дитячий майданчик і штучний ставок. Подейкують, сам Валерій Меладзе майже не проживав у маєтку.

Вілла в Криму Костянтина Меладзе

Вілла в Криму Костянтина Меладзе

Вілла в Криму Костянтина Меладзе

Нагадаємо, нещодавно блогерка Даша Квіткова також назвала нову ціну продажу будинку, де вона жила з ексчоловіком Нікітою Добриніним.

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