Костянтин Меладзе розлучився з Вірою Брежнєвою та закрутив роман із молодою співачкою – росЗМП

Композитор Костянтин Меладзе розлучився зі співачкою Вірою Брежнєвою та закрутив роман з колишньою учасницею гурту "ВІА Гра" Софією Тарасовою.

Таку інформацію активно поширюють російські ЗМП (засоби масової пропаганди). Вони стверджують, що Тарасова стала новою музою Меладзе. Підтвердження цьому нібито є те, що він написав російськомовний трек для виконавиці, який має назву "Почему я?". Тим часом для Брежнєвої композитор вже давно не створює композиції.

Софія Тарасова / Фото: instagram.com/sofia_tarasova

Правда це чи ні, визначити складно. Ані Брежнєва, ані Меладзе не коментують, в яких нині стосунках перебувають. Також Тарасова не говорить нічого про ймовірний роман з композитором. До речі, сама ж Брежнєва коментувала нову роботу Костянтина Меладзе з колишньою учасницею гурту "ВІА Гра".

Зазначимо, чутки про розлучення Віри Брежнєвої з Костянтином Меладзе з'явилися ще 2022 року. Стверджувалося, що причиною розриву стосунків стали різні погляди щодо російського вторгнення до України. Брежнєва одразу розірвала всі зв'язки з Росією та зайнялася волонтерством, а от Меладзе обрав мовчазну позицію. Зокрема, за понад півтора року повномасштабної війни композитор не зробив жодної заяви.

Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе / Фото: facebook.com/BrezhnevaVera

Пара не коментує чутки про їхнє розлучення. Щоправда, Віра підігріває плітки. Співачка видалила з фотоблогу всі знімки з чоловіком та припинила публікувати спільні фото, як робила це раніше.

До речі, нещодавно з'явилася інформація, що Костянтин Меладзе позбувся ПНП у країні-терористці. Окрім того, продюсер нібито має українське громадянство та ніколи його не змінював на російське.

Читайте також: