Костянтин Меладзе розлучився з Вірою Брежнєвою та закрутив роман із молодою співачкою – росЗМП

Композитору приписують роман з колишньою учасницею гурту "ВІА Гра" Софією Тарасовою.
Композитор Костянтин Меладзе розлучився зі співачкою Вірою Брежнєвою та закрутив роман з колишньою учасницею гурту "ВІА Гра" Софією Тарасовою.
Таку інформацію активно поширюють російські ЗМП (засоби масової пропаганди). Вони стверджують, що Тарасова стала новою музою Меладзе. Підтвердження цьому нібито є те, що він написав російськомовний трек для виконавиці, який має назву "Почему я?". Тим часом для Брежнєвої композитор вже давно не створює композиції.
Правда це чи ні, визначити складно. Ані Брежнєва, ані Меладзе не коментують, в яких нині стосунках перебувають. Також Тарасова не говорить нічого про ймовірний роман з композитором. До речі, сама ж Брежнєва коментувала нову роботу Костянтина Меладзе з колишньою учасницею гурту "ВІА Гра".
Зазначимо, чутки про розлучення Віри Брежнєвої з Костянтином Меладзе з'явилися ще 2022 року. Стверджувалося, що причиною розриву стосунків стали різні погляди щодо російського вторгнення до України. Брежнєва одразу розірвала всі зв'язки з Росією та зайнялася волонтерством, а от Меладзе обрав мовчазну позицію. Зокрема, за понад півтора року повномасштабної війни композитор не зробив жодної заяви.
Пара не коментує чутки про їхнє розлучення. Щоправда, Віра підігріває плітки. Співачка видалила з фотоблогу всі знімки з чоловіком та припинила публікувати спільні фото, як робила це раніше.
До речі, нещодавно з'явилася інформація, що Костянтин Меладзе позбувся ПНП у країні-терористці. Окрім того, продюсер нібито має українське громадянство та ніколи його не змінював на російське.
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