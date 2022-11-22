Костянтин Меладзе вперше відреагував на чутки про розлучення з Вірою Брежнєвою

Композитор і продюсер Костянтин Меладзе вперше відреагував на чутки про розлучення зі співачкою Вірою Брежнєвою.

Зокрема, знаменитість у своєму Instagram присвятив Вірі допис. Він залишив дату "22.11", а рік продюсер вирішив приховати смайликом у вигляді червоного сердечка.

Також продюсер додав рядок із пісні Брежнєвої - "Любовь спасет мир". До свого допису Меладзе додав чорно-білий знімок, на якому зображена ще зовсім маленька Віра.

На фото зображена Віра Брежнєва у дитинстві / Фото: instagram.com/meladzemusic

Співачка, своєю чергою, поки не відреагувала на допис чоловіка, а Меладзе заборонив залишати коментарі під фото.

Зазначимо, влітку почали ширитися чутки, що нібито Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе розлучаються. Причиною їхнього розриву називали різні позиції стосовно війни в Україні. Так, Віра від початку російського вторгнення почала активно волонтерити, а Меладзе натомість обрав мовчання. Подейкували, що сварки між подружжям виникли через те, що Меладзе боїться втратити бізнес у РФ, а дії Брежнєвої можуть на нього негативно вплинути.

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