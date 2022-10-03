Костянтин Войтенко розлучився з дружиною після семи років шлюбу: "Час прощатися"

В актора та учасника "Танців з зірками" Костянтина Войтенка настали зміни в особистому житті.

Торік чи не вся країна хвилювалася за артиста Костянтина Войтенка та сподівалася, що знаменитість налагодить стосунки з дружиною Валентиною.

Хоча восени минулого року пара таки возз'єдналась та, як виявилось, ненадовго. У своєму Instagram Валентина повідомила, що розлучилася з Костянтином. Вона зазначила, що це вже остаточне рішення, і більше вони не будуть разом. Валентина також поділилася, що вже повернула собі дівоче прізвище.

Костя Войтенко з дружиною / Фото: instagram.com/kostiantynvoitenko

"Я повертаю своє дівоче прізвище - Марініна. Чому? Бо ера життя Валентини Войтенко добігла кінця. Час прощатися. Я більше не дружина Кості. І не хочу носити його прізвище. Напевно, це останній з етапів від'єднання, яких вже відбулося чимало. Зустрічайте та запам'ятовуйте, Валентину Марініну", - розповіла Валентина.

Костянтин Войтенко з дружиною / Фото: instagram.com/kostiantynvoitenko

Нагадаємо, торік Костянтин в ефірі "Танців з зірками" вперше зізнався, що вони з дружиною переживають складний період і у їхніх стосунках сталася криза. Пара була на межі розлучення та не жила разом. Утім, тоді подружжя змогло знайти спільну мову та помиритися.

Зазначимо, Костянтин та Валентина одружилися у серпні 2015 року. Разом вони виховують доньку Емілію, яка народилася у грудні 2016 року.

Костянтин Войтенко з дружиною та донькою / Фото: instagram.com/kostiantynvoitenko

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