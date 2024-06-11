Костянтин Войтенко вдруге одружився та показав фото зі свого казкового весілля

Український актор, зірка серіалу "Коли ми вдома" Костянтин Войтенко вдруге одружився.

Радісною новиною знаменитість поділився у своєму Instagram. Актор опублікував ніжні фото з дружиною, дизайнеркою Наталією Камінською, які були зроблені на їхньому весіллі.

Костянтин Войтенко з дружиною / Фото: instagram.com/constantine.voytenco

Зокрема, закохані відмовилися від традиційного вбрання. Наталія обрала чорну мереживну сукню, а Костянтин – костюм із сорочкою. Парочка узаконила шлюб в одному з РАЦСів Києва та не влаштовувала гучних святкувань.

Костянтин Войтенко з дружиною / Фото: instagram.com/constantine.voytenco

"Чоловік та дружина", - підписав знімки Войтенко.

Костянтин Войтенко з дружиною / Фото: instagram.com/constantine.voytenco

У коментарях під фото з новим статусом пару привітало чимало зірок. Зокрема, теплі слова написали Анна Кошмал, Тарас Цимбалюк, Наталка Денисенко та інші.

Костянтин Войтенко з дружиною / Фото: instagram.com/constantine.voytenco

Зазначимо, для Костянтина Войтенко це вже другий шлюб. Протягом семи років артист був одружений із танцівницею Валентиною Марініною. Пара розлучилася у жовтні 2022 року. Мирно розійтися подружжю не вдалося. Валентина заявила, що їхній шлюб не можна було назвати солодким. За її словами, вона страждала від домашнього насильства та аб'юзу. Костянтин всі звинувачення заперечував. У колишнього подружжя є спільна донька Емілія.

Стосунки з новою обраницею Костянтин Войтенко розсекретив у квітні 2023 року. Цьогоріч у День всіх закоханих актор освідчився коханій.

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