Костянтин Войтенко вперше прокоментував розлучення з дружиною: "Головне – залишатися людиною"

Український актор після семи років шлюбу розлучився з танцівницею Валентиною Марініною.
Український актор Костянтин Войтенко вранці завітав до студії "Сніданку. Вихідний".
Минулого року Костянтин був учасником шоу "Танці з зірками", де вся країна дізналася, що артист переживає кризу у шлюбі. З танцівницею Валентиною Марініною вони познайомилися на одному з акторських кастингів. 2015-го року одружилися. А за рік у них народилася донька Емілія.
Коли у лютому цього року почалася повномасштабна війна про особисте життя Кості наче забули, сам Войтенко активно зайнявся волонтерством, разом з друзями допомагає ЗСУ, збираючи кошти та закуповуючи все необхідне.
У "Сніданку.Вихідний" Костянтин Войтенко вперше прокоментував розлучення. Артист зазначив, що у будь-якій ситуації важливо залишатися людиною:
"Мені здається, що найважливіше зараз – залишатися людиною. Неважливо, що в тебе відбувається. Ти повинен бути людиною, зараз такі часи, що якщо ти поводитимешся як не людина… Треба нормально спілкуватися", - сказав Войтенко.
Він також поділився, що своїм завданням бачить зберегти гарні стосунки з 6-річною донькою Емілією, яка народилася в шлюбі з Валентиною:
"Моє завдання яке. Я батько. Якщо у мене не вийшло з дружиною, потрібно, щоб в мене вийшло з дитиною. Я повинен бути нормальним гарним батьком. В наші часи, коли руйнуються сім'ї не лише через те що, розлучення, треба фокусуватися на доброму. У мене дуже багато знайомих загинуло на цій війні, руйнуються сім'ї саме так. І те, що хтось зараз розлучається, мені здається, зараз зовсім не проблема. Розлучайтеся, якщо вам цього хочеться", - додав актор.
Він зізнався, що часто спілкується з донькою зараз і вже говорить з 6-річною Емілією по-дорослому і не приховує від неї нічого. "Спілкуємось постійно, ставить запитання. Дитина вже доросла, 6 років вже майже, можна прямо казати все", - сказав зірковий батько.
Нагадаємо, на початку тижня дружина Костянтина Войтенка Валентина повідомила, що вони офіційно розлучилися після семи років шлюбу. Жінка також повідомила, що повернула собі дівоче прізвище Марініна.
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