Костянтин Войтенко замилував Мережу рідкісним фото з донькою

Зірка серіалу "Коли ми вдома" Костянтин Войтенко вперше за довгий час поділився із шанувальниками світлиною зі своєю донькою .

Миле осіннє фото із 5-річною Емілією актор опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Емі передає всім вітання (і пончик) Та каже що перемога вже близько", - підписав світлину Войтенко.

Костянтин Войтенко з донькою / Фото: instagram.com/kostiantynvoitenko

Прихильники актора у коментарях зазначили, що дівчинка вже помітно подорослішала та стала схожою на свого зіркового батька.

Нагадаємо, що Емілія народилася у шлюбі Костянтина Войтенко із акторкою і танцюристкою Валентино Войтенко. Подружжя було у шлюбі сім років, однак цього року офіційно оголосило про розлучення. Нещодавно актор вперше прокоментував розставання із коханою.

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