Костянтин Войтенко здивував, чому з дружиною зіграв весілля у чорному вбранні та без гостей

Артист розсекретив, як вони відсвяткували новий статус їхніх стосунків.
Український актор, зірка серіалу "Коли ми вдома" Костянтин Войтенко розсекретив, чому з дружиною, дизайнеркою Наталією Камінською, зіграв весілля у чорному вбранні та не запрошував гостей.
Так, пара організувала доволі нестандартне святкування. Зокрема, закохані у РАЦСі укладали шлюб у чорному вбранні. Як пояснив Войтенко, їм з Наталією хотілося бути в незвичайних та комфортних образах. Тож, молодята обрали святкове вбрання чорного кольору.
"Щодо наших образів: одразу розуміли, що бажаємо чогось незвичного. Ми точно хотіли розділити розпис і святкування весілля, тому вирішили зробити образи, що максимально відрізнятимуться. І от саме в цих вбраннях чорного кольору ми відчули себе максимально комфортно для такої події. Мій костюм приїхав з Іспанії за допомогою друзів. А наречена знайшла сукню українського бренду", - розповів актор, пише novy.tv.
До речі, закохані святкували весілля взагалі без гостей. Костянтин Войтенко пояснив, що вони хотіли розділити радісну подію лише вдвох. Тож, після укладання шлюбу в РАЦСі новоспечене подружжя влаштувало святкову фотосесію, а потім на два дні вирушило до заміського комплексу, де насолоджувалося компанією одне одного.
"У РАЦСі нас розписали буквально за 15 хвилин. До речі, на церемонії взагалі не було гостей, тому що ми хотіли провести цей день лише вдвох. Потім у нас була неймовірна фотосесія. А далі поїхали в заміський комплекс на два дні", - поділився артист.
Нагадаємо, нещодавно актор Дмитро Ступка заговорив про весілля зі своєю обраницею, співачкою Юлією Калабішкою. Артист також розсекретив, як починався їхній роман.
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