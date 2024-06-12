Костянтин Войтенко здивував, чому з дружиною зіграв весілля у чорному вбранні та без гостей

Український актор, зірка серіалу "Коли ми вдома" Костянтин Войтенко розсекретив, чому з дружиною, дизайнеркою Наталією Камінською, зіграв весілля у чорному вбранні та не запрошував гостей.

Так, пара організувала доволі нестандартне святкування. Зокрема, закохані у РАЦСі укладали шлюб у чорному вбранні. Як пояснив Войтенко, їм з Наталією хотілося бути в незвичайних та комфортних образах. Тож, молодята обрали святкове вбрання чорного кольору.

Костянтин Войтенко з дружиною / Фото: instagram.com/constantine.voytenco

"Щодо наших образів: одразу розуміли, що бажаємо чогось незвичного. Ми точно хотіли розділити розпис і святкування весілля, тому вирішили зробити образи, що максимально відрізнятимуться. І от саме в цих вбраннях чорного кольору ми відчули себе максимально комфортно для такої події. Мій костюм приїхав з Іспанії за допомогою друзів. А наречена знайшла сукню українського бренду", - розповів актор, пише novy.tv.

До речі, закохані святкували весілля взагалі без гостей. Костянтин Войтенко пояснив, що вони хотіли розділити радісну подію лише вдвох. Тож, після укладання шлюбу в РАЦСі новоспечене подружжя влаштувало святкову фотосесію, а потім на два дні вирушило до заміського комплексу, де насолоджувалося компанією одне одного.

Костянтин Войтенко з дружиною / Фото: instagram.com/constantine.voytenco

"У РАЦСі нас розписали буквально за 15 хвилин. До речі, на церемонії взагалі не було гостей, тому що ми хотіли провести цей день лише вдвох. Потім у нас була неймовірна фотосесія. А далі поїхали в заміський комплекс на два дні", - поділився артист.

Нагадаємо, нещодавно актор Дмитро Ступка заговорив про весілля зі своєю обраницею, співачкою Юлією Калабішкою. Артист також розсекретив, як починався їхній роман.

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