Костянтина Меладзе позбавили ПНП у Росії: де перебуває продюсер

Продюсер Костянтин Меладзе, який до початку повномасштабної війни в Україні працював і жив в Росії, позбувся ПНП у країні-терористці.

На це вказує виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та індивідуальних підприємців. У ній зазначено, що Меладзе є громадянином України, а його статус індивідуального підприємця було ліквідовано 9 серпня.

"Припинив діяльність у зв'язку із закінченням терміну дії документа, що підтверджує право тимчасово або постійно проживати в РФ", – сказано у виписці.

Тим часом один з російських світських левів повідомив, що Меладзе ніколи не міняв громадянство на російське: "Тепер повернутися до Росії артист не зможе навіть за бажання. Він втратив ПНП у Росії. У композитора українське громадянство, і на російське він його ніколи не змінював", - розповів інсайдер.

Костянтин Меладзе та Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/ververa

Як відомо, з початком повномасштабної війни Костянтин Меладзе та Віра Брежнєва залишили Росію, де жили та працювали майже всю свою кар'єру. Подейкують, що родина перебралася до Італії, де має дві вілли. Також з початком російського вторгнення Брежнєва активно допомагає Україні і розповідає про злочини РФ на українській землі. Тим часом Меладзе жодного разу не висловив свою позицію і продовжує мовчати про війну в Україні. У листопаді 2022 року в Мережі навіть активно ширилися чутки, що пара розійшлася на тлі вторгнення РФ до України.

Читайте також: