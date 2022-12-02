Козак Сіромаха та Kalush Orchestra випустили спільну бойову пісню: "Нумо козаки по конях"

Гурт Kalush Orchestra та колоритний артист, учасник "Голосу країни" Козак Сіромаха випустили спільний вибуховий трек "Нумо Козаки".

За словами лідера Kalush Orchestra Олега Псюка, у цій композиції виконавці хотіли передати справжній український дух.

"Незважаючи на жорстокість ворога та відсутність у нього будь-яких людських якостей, українські воїни женуть їх з нашої землі все далі і далі! Віримо, що ця пісня може стати гімном нашої скорої перемоги. Саме це ми і хотіли показати - силу та мужність українських чоловіків, які кожного дня готові віддати своє життя за рідну Батьківщину", - додав Псюк.

Козак Сіромаха та Kalush Orchestra

Разом з піснею відбулася прем'єра кліпу на трек "Нумо Козаки". Гурт Kalush Orchestra наголошує, що вони записали новий трек "зі справжнім козаком, який був ним ще до того, як це стало мейнстрімом".

У лейблі ЕNKO, з яким почав співпрацю Козак Сіромаха, вважають, що такі колоборації допоможуть ще більше занурювати слухачів в українську культуру та традиції.

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