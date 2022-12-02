Козак Сіромаха та Kalush Orchestra випустили спільну бойову пісню: "Нумо козаки по конях"

Артисти представили наснажливу композицію "Нумо Козаки" та кліп до неї.
Гурт Kalush Orchestra та колоритний артист, учасник "Голосу країни" Козак Сіромаха випустили спільний вибуховий трек "Нумо Козаки".
За словами лідера Kalush Orchestra Олега Псюка, у цій композиції виконавці хотіли передати справжній український дух.
"Незважаючи на жорстокість ворога та відсутність у нього будь-яких людських якостей, українські воїни женуть їх з нашої землі все далі і далі! Віримо, що ця пісня може стати гімном нашої скорої перемоги. Саме це ми і хотіли показати - силу та мужність українських чоловіків, які кожного дня готові віддати своє життя за рідну Батьківщину", - додав Псюк.
Разом з піснею відбулася прем'єра кліпу на трек "Нумо Козаки". Гурт Kalush Orchestra наголошує, що вони записали новий трек "зі справжнім козаком, який був ним ще до того, як це стало мейнстрімом".
У лейблі ЕNKO, з яким почав співпрацю Козак Сіромаха, вважають, що такі колоборації допоможуть ще більше занурювати слухачів в українську культуру та традиції.
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