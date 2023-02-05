KOZAK SIROMAHA живе без паспорта і виховує дітей за давніми традиціями: що відомо про співака-відлюдника

Колоритний український виконавець KOZAK SIROMAHA приголомшив фанів новою піснею та історією свого життя.

Днями зірка "Голосу країни-8" запрем'єрив потужний трек "Засвіт встали козаченьки", в основу якого ліг твір "Маруся Чурай".

У своїй роботі музикант показав образ справжнього козака. Втім, це не лише образ для кар'єри, у житті Олександр Люббоженко також дотримується усіх козацьких традицій та обрядів.

Свого часу музикант закінчив Академію козацтва й навіть порвав свої документи, щоб стати справжнім нереєстровим козаком. До речі, саме через відсутність паспорту Олександр не зміг поїхати на "Євробачення-2022" у складі гурту Kalush Orchestra.

Фото: пресслужба KOZAK SIROMAHA

Зараз разом із дружиною та трьома дітьми KOZAK SIROMAHA живуть у козацькому поселенні Таромське на березі річки Дніпро. Родина виховує дітей за давніми традиціями, без телефонів і доступу до інтернету. Олександр не відводив синів до початкової школи, замість цього навчав їх самостійно козацьким традиціям, володінням шаблею й наукам.

Фото: пресслужба KOZAK SIROMAHA

Окрім вокалу KOZAK SIROMAHA грає на інструменті фісгармонь і виконує свої пісні у жанрі тринда - жанр козацьких байок. Також відомо, що Олександр вступив до лав ЗСУ і служив у складі АТО.

Фото: пресслужба KOZAK SIROMAHA

Раніше KOZAK SIROMAHA разом з Kalush Orchestra представили потужний трек "Нумо козаки по конях".

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