Kozak System вшанував пам'ять поета Гліба Бабіча, який загинув на війні з окупантами

Гліб Бабіч загинув 28 липня, коли захищав країну від російських військових. Смерть поета та товариша підкосила учасників українського гурту Kozak System.

Як зазначив лідер колективу Іван Леньо, разом з Глібом вони написали чимало відомих пісень, серед них – "Подай зброю", "Сила і зброя", "Досить сумних пісень", "Свобода наче любов", "Мольфар", "Ті, що тримають небо над Різдвом". Музикант говорить, що Бабіч був для нього справжнім товаришем, якого він ніколи не забуде.

"Дорогий мій друже. Дорогий мій впертий і добрий друже. Ти прийшов в це життя як світлий янгол. Біля тебе було завжди тепло і драйвово. Ти завжди мріяв і робив. Ти знав чого хочеш, і був переконливим в своїй правоті. Ти був унікальним поєднанням справжнього воїна і справжнього поета", - написав Леньо.

До слова, Kozak System мав днями випустити пісню, текст до якої написав Гліб Бабіч. Леньо зазначив, що ніколи б не міг подумати, що саме вона стане останньою їхньою спільною роботою. Тож композицією "Не покинь" музиканти вшанували пам'ять загиблого Гліба Бабіча.

"У нас залишилася одна пісня, яку ми мали видавати буквально на днях – "Не покинь". Ніколи б не подумав, що саме вона стане прощальною в нашому з тобою житті. Я тебе любив. І люблю. І буду любити. Бо ти мій внутрішній голос. Ти був чесним і справжнім. І дуже добрим. Дуже. І безкорисним. Глібич, дорогий, дай сигарету, будь ласка, сьогодні я закурю… Ти відірвав шматок мого серця… Сука –війна", - поділився Леньо.

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