Козловський, Дзідзьо та Винник: приголомшливі фото зіркових чоловіків з бородою та без

Козловський, Дзідзьо та Винник: приголомшливі фото зіркових чоловіків з бородою та без

Хтось змінював імідж заради роботи, а хтось – заради власних експериментів.

Заради сцени доводиться вдаватися до кардинальних змін у образі не лише відомим жінкам, а й чоловікам.

Так, нещодавно приголомшили новим іміджем двоє артистів. Співак Віталій Козловський та шоумен Дмитро Коляденко зголили бороди для роботи у нових проєктах. Одні фани у захопленні від таких перевтілень, а інші – ні, але те, що вони мають невпізнанний вигляд – залишається фактом.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує переглянути, який вигляд мають зіркові чоловіки з бородою та без.

Дмитро Коляденко

Дмитро Коляденко / instagram.com/svitsketv

Віталій Козловський

Віталій Козловський / instagram.com/vkozlovskiy

Олег Винник

Олег Винник / instagram.com/olegg.vynnyk

Девід Аксельрод

Девід Аксельрод / instagram.com/david__axelrod

Дзідзьо

Дзідзьо / instagram.com/dzidzio

Влад Яма

Влад Яма / instagram.com/vladyama_official

Слава Дьомін

Слава Дьомін / instagram.com/slavademin_official

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