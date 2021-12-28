Козловський, Дзідзьо та Винник: приголомшливі фото зіркових чоловіків з бородою та без

Хтось змінював імідж заради роботи, а хтось – заради власних експериментів.
Заради сцени доводиться вдаватися до кардинальних змін у образі не лише відомим жінкам, а й чоловікам.
Так, нещодавно приголомшили новим іміджем двоє артистів. Співак Віталій Козловський та шоумен Дмитро Коляденко зголили бороди для роботи у нових проєктах. Одні фани у захопленні від таких перевтілень, а інші – ні, але те, що вони мають невпізнанний вигляд – залишається фактом.
Редакція сайту ТСН.ua пропонує переглянути, який вигляд мають зіркові чоловіки з бородою та без.
Дмитро Коляденко
Віталій Козловський
Олег Винник
Девід Аксельрод
Дзідзьо
Влад Яма
Слава Дьомін
Читайте також: