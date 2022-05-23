Козловський послав хейтерів, які назвали його кліп на тлі руїн "танцями на кістках"

Український співак Віталій Козловський жорстко відповів хейтерам, які розкритикували його новий кліп на пісню "Інша весна".

Відео артист випустив у квітні. У ролику виконавець постав на тлі зруйнованих київських будівель. Втім, деякі користувачі не оцінили роботу та заявили, що це "танці на кістках".

В інтерв'ю "Зірковому шляху" знаменитість не стримав емоцій, коментуючи ці закиди.

"Бл*ть, йдіть нах*й. Тому що Богатирська 20, де ми знімали синхрони нашого кліпу біля руйнувань, а номер 18 - там, де я ходив займатися англійською мовою. Це не кощунство і не знущання. Це хроніка того, в чому я, бл*ть, жив! Це мій біль, це крик. Це не просто "подивіться, я тут". Це крик душі, це розірване серце в шматки і кров, яка тече. Крик SOS: "Допоможіть! Люди, почуйте нас. Ми тут живемо серед цього, серед цих руйнувань". Це не десь в Сирії, це все навколо нас. І це була головна мета відео", - прокоментував Козловський.

Нагадаємо, Потап пригрозив особистою розправою російським артистам, які підтримали війну Путіна проти України. Він заявив, що якщо побачить їх колись за кулісами – змусить відповідати за підтримку вбивств українців.

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