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Козловський послав хейтерів, які назвали його кліп на тлі руїн "танцями на кістках"

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Козловський послав хейтерів, які назвали його кліп на тлі руїн "танцями на кістках"

Фото: instagram.com/vitaliy.kozlovskiy.info

Український співак Віталій Козловський жорстко відповів хейтерам, які розкритикували його новий кліп на пісню "Інша весна".

Відео артист випустив у квітні. У ролику виконавець постав на тлі зруйнованих київських будівель. Втім, деякі користувачі не оцінили роботу та заявили, що це "танці на кістках".

В інтерв'ю "Зірковому шляху" знаменитість не стримав емоцій, коментуючи ці закиди.

"Бл*ть, йдіть нах*й. Тому що Богатирська 20, де ми знімали синхрони нашого кліпу біля руйнувань, а номер 18 - там, де я ходив займатися англійською мовою. Це не кощунство і не знущання. Це хроніка того, в чому я, бл*ть, жив! Це мій біль, це крик. Це не просто "подивіться, я тут". Це крик душі, це розірване серце в шматки і кров, яка тече. Крик SOS: "Допоможіть! Люди, почуйте нас. Ми тут живемо серед цього, серед цих руйнувань". Це не десь в Сирії, це все навколо нас. І це була головна мета відео", - прокоментував Козловський.

Нагадаємо, Потап пригрозив особистою розправою російським артистам, які підтримали війну Путіна проти України. Він заявив, що якщо побачить їх колись за кулісами – змусить відповідати за підтримку вбивств українців.

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