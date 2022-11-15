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Козловський про пропозицію Кондратюка продати орден від президента: "Кину ту медаль йому в писок"

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Козловський про пропозицію Кондратюка продати орден від президента: "Кину ту медаль йому в писок"

Віталій Козловський, Ігор Кондратюк

Співак прокоментував пропозицію експродюсера продати орден від президента та повернути йому борг.

Український співак Віталій Козловський влітку отримав орден "За заслуги" ІІІ ступеня. Утім, після цього на виконавця посипався шквал критики, зокрема йому згадали виступ у Росії 2018 року.

Своє невдоволення з цього приводу висловила співачка Анджеліка Рудницька. У програмі ЖВЛ Козловський наголосив, що поки не забирав орден від президента. Утім, він готовий його подарувати Рудницькій.

"У мене того ордену немає. Мені його ніхто не давав, і я не спішу його брати. Він мене сьогодні не зігріє, він мене сьогодні не нагодує. Тому я був би готовий Анджеліці Рудницкій цей орден просто подарувати. Можливо, їй в житті чогось не вистачає, якихось відзнак", - прокоментував Козловський.

Віталій Козловський: "Мені досі прилітає за помилки минулого"

Віталій Козловський: "Мені досі прилітає за помилки минулого"

Музикант також відповів експродюсеру Ігорю Кондратюку, який запропонував продати орден та віддати йому чималий борг.

"Вже 10 років минуло, як це маленьке пуйло для мене… Який кошмарить мене вже 10 років, замість того, щоб взяти свою мудрість і влаштувати своє нормально життя, а не всюди токсично розповідати коментарі про всіх довкола. І він зараз дає мені пораду, іди продай медаль і віддай мені гроші? Я прийду до нього, кину ту медаль йому в писок, хай сам продає ту медаль і забирає собі ті гроші, кінчений! Все!" – емоційно прокоментував Віталій.

Віталій Козловський та Ігор Кондратюк / ©
Віталій Козловський та Ігор Кондратюк

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Дата публікації
Перегляди
1500
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