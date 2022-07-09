Козловський про скандал з Кондратюком, який триває 10 років: "Він би закатав мене в асфальт"

Як відомо, між Віталієм Козловським та Ігорем Кондратюком вже не один рік триває конфлікт. А якщо бути точнішим, експродюсер та експідопічний ворогують вже протягом 10 років.

Як розповів Козловський у програмі "Слава+", він вважає Кондратюка підлою людиною:

"Він поводиться неправильно. Мені би совість не дозволила якогось маленького піндика, водити його по судах 10 років. Сьогодні на мені висять мільйони, які я маю йому заплатити. Я не користуюся картками, тому що будь яка цифра – 100 грн, 50, які попадуть на ту картку, вони одразу будуть заарештовані", - відверто розповів Козловський.

Віталій Козловський та Ігор Кондратюк

Артист поділився, що він емоційна людина і може зірватися та наговорити зайвого, втім, каже Віталій, йому б совість не дозволила морально вбивати людину протягом 10 років:

"Я розумію, якби в Кондратюка були інші можливості, він був би якимось високопосадовцем, він точно би мене закатав у асфальт. Мене би не було би вже", - сказав Козловський.

Артист визнає, що дійсно порушував правила і співав свої старі пісні на концертах, але, каже, робив це, бо дуже просили люди. Козловський зізнався, що навіть вже думав продати квартиру батька, у якій той жив в Києві, аби розрахуватися з боргами:

"Дійсно порушував правила, співав свої пісні права, яких мені не належать і за це я зараз відгрібаю. Коли тато помер, я подумав, що треба продати київську хату тата для того, щоб віддати борги. Кондратюк ніби погодився, що всі ті заборгованості ви мені віддаєте, а якщо хочете виконувати свій старий репертуар, то вам доведеться за кожну пісню заплатити 5 тисяч доларів. Але навіть якщо цю хату продати, то цих грошей не вистачило б, щоб йому віддати ті кошти",- зізнався Козловський.

Ігор Кондратюк та Віталій Козловський

Втім, каже Віталій, він вирішив будь що віддати ті борги, аби розпочати нормальне життя з чистого аркушу:

"Просто кров з носа розіб'юся, але все зроблю для того, щоб ті борги закрити, тому що мені хочеться жити далі, мені хочеться народжувати дітей, мені хочеться вступати у своє життя, своє майбутнє сімейне життя без боргів, які мене всі ці*бані 10 років тягнуть вниз", - поділився артист.

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