Козловський розніс Кондратюка, який відмовився від мирової: "Те саме, що вести переговори з Путіним"

Український співак Віталій Козловський різко висловився про колишнього продюсера Ігоря Кондратюка, який відмовився від пропозиції про мирову угоду.

У своєму Instagram виконавець заявив, що не бачить більше сенсу комунікувати зі своїм екснаставником. Козловський переконаний, що Кондратюк просто хоче його знищити.

"Подальша комунікація не має ані сенсу, ані перспектив. Це те саме, що вести переговори з путіним. Якщо стоїть задача сліпо і жадібно знищувати, то здоровий глузд і доводи будуть безсилими", - заявив Козловський.

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Виконавець переконаний, що Кондратюк боїться йти з ним на контакт, адже тоді доведеться визнати свою непорядність протягом багатьох років їхньої співпраці. За словами Козловського, його колишній продюсер може лише апелювати рішеннями судів, про які він і сам добре знає та не відмовляється від зобов'язання сплачувати борг.

"Я здогадуюсь про причину, з якої він категорично не хоче зі мною говорити особисто. Це страх. Скинувши ці переговори на представника, він апелюватиме винятково до рішень суду про порушені авторські права. Коли я і сам знаю та не заперечую, що ці пісні співав і буду за це платити. Але, говорячи зі мною очі в очі, доведеться визнавати (або принаймні пам'ятати) всі ті епізоди непорядності, які мали місце в мій бік всі роки співпраці, і які врешті призвели і до припинення цієї співпраці, і до судів", - наголосив Козловський.

Віталій Козловський, Ігор Кондратюк

Співак додав, що не мав бажання виносити їхній конфлікт назагал. Однак лише в цьому випадку Козловський може бути спокійним, що його слова ніхто не перекрутить.

"Публічність у цій справі - моя єдина броня. Це гарантія того, що мої слова вчергове не перекрутять і не звинуватять безпідставно у купі лайна, яке в мій бік виливається вже 11 років", - додав співак.

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала, з чого почався 10-річний конфлікт між Віталієм Козловським та Ігорем Кондратюком і чому восени він набрав нових обертів.

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