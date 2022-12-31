Козловський розповів про 10-річний конфлікт з Кондратюком та скільки грошей йому винен

Український співак Віталій Козловський поділився подробицями свого багаторічного конфлікту зі своїм експродюсером Ігорем Кондратюком, який триває від 2012 року.

Козловський зізнався, що не може спокійно говорити про колишнього продюсера і не вважає його людиною. За словами виконавця, він би "не дозволив робити такий жах іншій людині: "Бо у порівнянні зі мною я перед ним молокосос. Це те саме, якби я зараз якогось пацана почав би кошмарити і не давати йому нормальне життя", - прокоментував Віталій під час розмови з Олегом Борисовим.

"Я його не поважаю. За все подякував. Але людина вже 10 років робить тобі гівно. Вже нема за що, не дякую йому, перестав. Кондратюку бажаю, щоб він відв'яв від мого життя, знайшов корінь щастя, допомагав іншим людям. У мене зараз немає грошей, щоб йому віддати. Усі гроші, які зараз заробляю — це трохи собі на життя та на можливість створювати патріотичний контент сьогодні. Забери свої позови, я вже не чіпаю тих пісень, які створювали разом. Записував він їх на себе. Роками потім відповідаєш за те, що пішов на поводу натовпу і виконав пісню", - сказав артист.

Віталій Козловський, Ігор Кондратюк

Віталій також зізнався, скільки грошей він ще винен Кондратюку:

"Це мільйони. І продовжує (вимагати гроші від Козловського – прим.ред). Є лімітована сума. Кінець в тому, щоб стати дуже успішним, заробити багато грошей. Ту якусь частку великих грошей, яку я можу заробити, кинути йому на стіл і забути про нього як про страшний сон", - прокоментував виконавець.

Ігор Кондратюк та Віталій Козловський

Нагадаємо, раніше Віталій Козловський вперше зізнався, що його роман з ведучою Раміною Есхакзай насправді був фейком.

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