Козловський відповів, чому припинив співпрацю з Кондратюком: "Він недобросовісна людина, г*внюк"

Український співак Віталій Козловський 10 років тому розірвав контракт зі своїм продюсером Ігорем Кондратюком. Утім, розійшлися вони не на позитивній ноті.

Між продюсером та експідопічним почалися конфлікти та суддівські розбирання. Як прокоментував Козловський, він вирішив зайнятися самостійно своєю кар'єрою, адже хотів бути незалежним артистом. Коли співаку набридло відчуття, що на ньому наживаються, він вирішив піти від продюсера. Козловський хотів мирно залагодити це все. Музикант запропонував продюсеру з концертів виплачувати відступні. За словами Козловського, Кондратюк не погодився.

Віталій Козловський та Ігор Кондратюк

"Прекрасно, мені завжди добре працювалося, тому що у творчість ніхто не ліз. Завжди лізли всі: і фінансові справи, і дерибанили ті бабки… Я розумію, що я був просто такою "дійною коровою". Всім було дуже вигідно, що я не ставлю зайвих запитань багато років. Мене тримали за такого хлопчика, який робить справу і всім допомагає заробляти гроші. Потім хлопчику здалося, що це все неправильно, і він пішов. І його після цього, замість того, щоб нормально відпустити, того що я пропонував: ми розходимося і я буду платити зі своїх концертів відступні. Він мене драконив всі ці 10 років і не давав мені нормально жити. Те, як він мене винищував впродовж цих років, честі це йому не робить", - прокоментував Козловський в інтерв'ю "Новини.LIVE".

За словами артиста, з початком повномасштабної війни його ставлення до колишнього продюсера вкрай змінилося. Козловський зрозумів, настільки Кондратюк недобросовісна людина, та припинив звинувачувати себе в тому, що сталося.

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

"Змінилося. Я нарешті зрозумів, що він супер недобросовісна людина. Про це завжди казав мені мій тато, а я завжди вважав, що десь я напевно в чомусь винен перед ним. Він г*внюк, все. От не хочу зараз підбирати слів, не хочу виправдовувати себе, не хочу здаватися якимось невихованим", - додав Козловський.

Співак зізнався, якби він зустрівся з Кондратюком, то між ними була б інша розмова. Утім, Козловський додав, що цього навряд чи станеться, адже експродюсер уникає його.

"Я нарешті зрозумів, що якби я цю людину побачив сьогодні, то у нас була б з ним зовсім інша розмова. Хоча, якщо може б він тікав би від мене, як завжди. Це він робив всі ці 10 років. Не хочу я говорити про того таргана", - додав Козловський.

Нагадаємо, Віталій Козловський також прокоментував, чому чотири роки тому їздив до Росії з виступом. Артист зізнався, чому це зробив та чи шкодує він.

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