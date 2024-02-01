Козловський відреагував на закиди Кондратюка, що він більше не служить в ЗСУ

Український співак Віталій Козловський відреагував на закиди свого експродюсера Ігоря Кондратюка, що він більше не служить в ЗСУ.

До слова, шоумен припустив, що виконавець більше не є військовослужбовцем, адже він припинив отримувати відсоток із зарплати Козловського, який призначив суд за те, що співак без авторського права виконував свої старі хіти.

Тож, Кондратюк припустив, що в артиста немає більше офіційної зарплати, тому відповідно він не служить.

У своєму Instagram Козловський відреагував на слова свого колишнього продюсера. Співак не був багатослівним та не став доводити, що й далі проводжує служити. Натомість артист лаконічно написав: "За*бав".

Допис Віталія Козловського / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Зазначимо, конфлікт між Віталієм Козловським та Ігорем Кондратюком триває вже багато років. З новою силою суперечка розгорілася восени минулого року, коли співак пішов служити на фронт.

Саме тоді стало відомо, що продюсерові переказують відсоток із військової зарплати співака. Як говорив Козловський, у нього після всіх відрахувань взагалі майже не залишається коштів. Тим часом сам Кондратюк звинуватив артиста в брехні та заявив, що на його користь, згідно з рішенням суду, переказують лише 20 відсотків. Нині ж продюсер стверджує, що від жовтня місяця взагалі не отримує кошти від Козловського.

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