Козловський виступив для українських захисників: "Хлопці та дівчата вже на передовій"

Козловський виступив для українських захисників: "Хлопці та дівчата вже на передовій"

Український співак Віталій Козловський вирішив підтримати українських воїнів, які захищають країну від російських окупантів.

Аби відволікти їх від негативу та підняти бойовий дух, виконавець заспівав для них.

Відео зі свого виступу Козловський опублікував у своєму TikTok. На короткому ролику видно, як українські захисники танцюють та веселяться разом з артистом.

"Так хотілося їх підтримати та дати хоч ковток легкого повітря… Молюся, щоб ми перемогли та вони повернулися живими", - підписав відео Козловський.

♬ оригинальный звук - Vitaliy Kozlovskiy @vkozlovskiy Сьогодні дивлюсь на це відео з посмішкою на обличчі. Але водночас відчуваю, що моя душа болить… Ці хлопці та дівчата вже на передовій, а тиждень назад ми мали цю зустріч. Так хотілось їх підтримати та дати хоч ковток легкого повітря… Молюсь, щоб ми перемогли та вони повернулись живими❤️# повертайтесьживими

До слова, виконавець говорить, що з усмішкою згадує цей виступ. Водночас, його переповнює хвилювання, адже захисники, для яких Віталій виступав, вже воюють на передовій.

"Дивлюся на це відео з усмішкою на обличчі. Але водночас відчуваю, що моя душа болить. Ці хлопці та дівчата вже на передовій, а ми тиждень тому мали цю зустріч", - додав Козловський.

Читайте також: