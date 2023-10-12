Козловський вперше прокоментував, що Кондратюк забирає в нього військову зарплатню

Артист розповів, як до його колишнього продюсера зверталися з проханням тимчасово зупинити грошові стягнення.

Український співак Віталій Козловський прокоментував, як і чому його колишній продюсер Ігор Кондратюк забирає у нього всю зарплату військового.

У своєму Instagram виконавець пояснив, що щомісяця з його зарплатні стягується певний відсоток коштів на погашення виконавчих повноважень. Зокрема, гроші переказуються на користь Ігоря Кондратюка, а також в держбюджет на погашення штрафу. Козловський пояснив, що половина його зарплати після всіх відрахувань залишається.

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Однак кошти нараховуються на банківську картку, після чого блокуються та майже повністю списуються виконавчою службою.

"Усвідомлення цього на передовій сприймається зовсім інакше, ніж на цивілці. Бо велику кількість потреб ми з хлопцями закривали терміново самі, скидаючись. У кого рідні на війні, мене зрозуміють. Мусив розвести руками і пояснювати ситуацію своїм, бо скидатись було вже нічим", - прокоментував Козловський.

Артист говорить, що до Ігоря Кондратюка зверталися з проханням під час проходження військової служби тимчасово зупинити стягнення, однак продюсер відмовив.

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

"До Кондратюка звернулись з листом із проханням призупинити стягнення на час проходження військової служби. Відповідь була така, що перебування на службі не заважає продовжити стягнення. Ось і все", - пояснив співак.

Зазначимо, Віталій Козловський та Ігор Кондратюк зі скандалом розірвали співпрацю та судяться вже понад 10 років. Річ у тім, що артист після розірвання контракту продовжив співати пісні, права на які були в його колишнього продюсера. Як розповів артист, він вже сплатив Кондратюку мільйон гривень, наразі винен йому ще два мільйони.

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