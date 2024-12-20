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Козловський з дружиною замилували фото свого 10-місячного сина у вишиванці

Козловський з дружиною замилували фото свого 10-місячного сина у вишиванці

Козловський з дружиною замилували фото свого 10-місячного сина у вишиванці

Віталій Козловський з сином і дружиною / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Артист постав з родиною у новорічній фотосесії.

Український співак Віталій Козловський вперше за тривалий час показав свого сина Оскара.

10-місячний малюк невпинно росте. Тож виконавець разом з дружиною Юлією Бакуменко організувати фотосесію на згадку про дитинство Оскара. Для цього вони обрали фемілі-лук, де всі попозували у вишиванці. На їхньому тлі видніється прикрашена ялинка та новорічний декор.

Віталій Козловський з сином і дружиною / © instagram.com/vkozlovskiy
Віталій Козловський з сином і дружиною / Фото: instagram.com/vkozlovskiy
Віталій Козловський з сином і дружиною / © instagram.com/vkozlovskiy
Віталій Козловський з сином і дружиною / Фото: instagram.com/vkozlovskiy
Віталій Козловський з сином і дружиною / © instagram.com/vkozlovskiy
Віталій Козловський з сином і дружиною / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

На кадрах зіркове подружжя бавиться з Оскаром і ніжно його обіймає. У своєму дописі у фотоблогу Віталій зазначив, що батьківська любов стане для Оскара справжнім оберегом.  

"Мамине сонечко. Татові крила. У тебе попереду довге щасливе життя. Нехай наша любов завжди буде твоїм оберегом. Вишиваночка Оскара", - розчулив Козловський.

Віталій Козловський з сином і дружиною / © instagram.com/vkozlovskiy
Віталій Козловський з сином і дружиною / Фото: instagram.com/vkozlovskiy
Віталій Козловський з сином і дружиною / © instagram.com/vkozlovskiy
Віталій Козловський з сином і дружиною / Фото: instagram.com/vkozlovskiy
Віталій Козловський з сином і дружиною / © instagram.com/vkozlovskiy
Віталій Козловський з сином і дружиною / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

У коментарях шанувальники засипали сімейство компліментами та побажали їм щастя та миру.

  • Гарненький. Таке сонечко. І Ви, батьки, такі гарні
  • Який гарнюній, щастя вам
  • Гарнюні. Хай щастить! Миру та добра!
  • Яке чудове дитя

Нагадаємо, нещодавно дружина співака Віталія Козловського, піарниця Юлія Бакуменко зізналася, з якими труднощами зіткнулася під час перших 10-ти місяців материнства. Крім того, блогерка майстерно поставила юзерів з непроханими порадами на місце.

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