Козловський з дружиною замилували фото свого 10-місячного сина у вишиванці

Артист постав з родиною у новорічній фотосесії.
Український співак Віталій Козловський вперше за тривалий час показав свого сина Оскара.
10-місячний малюк невпинно росте. Тож виконавець разом з дружиною Юлією Бакуменко організувати фотосесію на згадку про дитинство Оскара. Для цього вони обрали фемілі-лук, де всі попозували у вишиванці. На їхньому тлі видніється прикрашена ялинка та новорічний декор.
На кадрах зіркове подружжя бавиться з Оскаром і ніжно його обіймає. У своєму дописі у фотоблогу Віталій зазначив, що батьківська любов стане для Оскара справжнім оберегом.
"Мамине сонечко. Татові крила. У тебе попереду довге щасливе життя. Нехай наша любов завжди буде твоїм оберегом. Вишиваночка Оскара", - розчулив Козловський.
У коментарях шанувальники засипали сімейство компліментами та побажали їм щастя та миру.
- Гарненький. Таке сонечко. І Ви, батьки, такі гарні
- Який гарнюній, щастя вам
- Гарнюні. Хай щастить! Миру та добра!
- Яке чудове дитя
Нагадаємо, нещодавно дружина співака Віталія Козловського, піарниця Юлія Бакуменко зізналася, з якими труднощами зіткнулася під час перших 10-ти місяців материнства. Крім того, блогерка майстерно поставила юзерів з непроханими порадами на місце.
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