Козловський з дружиною замилували фото свого 10-місячного сина у вишиванці

Український співак Віталій Козловський вперше за тривалий час показав свого сина Оскара.

10-місячний малюк невпинно росте. Тож виконавець разом з дружиною Юлією Бакуменко організувати фотосесію на згадку про дитинство Оскара. Для цього вони обрали фемілі-лук, де всі попозували у вишиванці. На їхньому тлі видніється прикрашена ялинка та новорічний декор.

Віталій Козловський з сином і дружиною / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Віталій Козловський з сином і дружиною / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Віталій Козловський з сином і дружиною / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

На кадрах зіркове подружжя бавиться з Оскаром і ніжно його обіймає. У своєму дописі у фотоблогу Віталій зазначив, що батьківська любов стане для Оскара справжнім оберегом.

"Мамине сонечко. Татові крила. У тебе попереду довге щасливе життя. Нехай наша любов завжди буде твоїм оберегом. Вишиваночка Оскара", - розчулив Козловський.

Віталій Козловський з сином і дружиною / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Віталій Козловський з сином і дружиною / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Віталій Козловський з сином і дружиною / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

У коментарях шанувальники засипали сімейство компліментами та побажали їм щастя та миру.

Гарненький. Таке сонечко. І Ви, батьки, такі гарні

Який гарнюній, щастя вам

Гарнюні. Хай щастить! Миру та добра!

Яке чудове дитя

Нагадаємо, нещодавно дружина співака Віталія Козловського, піарниця Юлія Бакуменко зізналася, з якими труднощами зіткнулася під час перших 10-ти місяців материнства. Крім того, блогерка майстерно поставила юзерів з непроханими порадами на місце.

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