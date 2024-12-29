Козловський замилував фото з 10-місячним сином і дружиною у їхню першу річницю шлюбу

Кохана артиста показала їхні зміни за рік.
Український співак Віталій Козловський з дружиною Юлією Бакуменко потішив фанів родинним контентом.
Так, у фотоблогу подружжя показало найголовніший подарунок за цей рік – свого синочка Оскара, якому нещодавно виповнилося 10 місяців. Сімейство зробило серію оригінальних фото. І для цього вони повторили ті ж самі образи, коли Юлія була при надії та вже у руках з малюком.
На зображеннях родина вбралася у чорні відтінки одягу. Зокрема, співак попозував у костюмі, а Юлія – стриманій сукні з відкритими плечима. Порівнюючи світлини, обраниця Козловського написала, що за один рік і дійсно життя може змінитися кардинально.
До того ж у родини, сьогодні, 29 грудня, свято. Минув рік, як Віталій Козловський офіційно взяв у дружини піарницю Юлію Бакуменко. Тож у фотоблогу вони привітали один одного з цією датою.
"Що може змінитися в житті за один рік? Абсолютно все. З першою річницею нас!", - замилувало подружжя.
Нагадаємо, дещо раніше Юлія розповідала, як саме вони таємно від усіх розписалися й показала зворушливі фото з їхнього весілля, яке було під загрозою.
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