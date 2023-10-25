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Козловський заявив, що Кондратюк хоче його знищити: "Це негарна помста і гординя"

Козловський заявив, що Кондратюк хоче його знищити: "Це негарна помста і гординя"

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Козловський заявив, що Кондратюк хоче його знищити: "Це негарна помста і гординя"

Віталій Козловський та Ігор Кондратюк

Артист-військовий після слів експродюсера заявив, що зробив для себе висновки.

Співак Віталій Козловський, який зараз служить у ЗСУ, публічно відповів своєму експродюсеру Ігорю Кондратюку, з яким конфліктує протягом 10 років.

Козловський заявив, що судячи з коментаря Кондратюка, йому не цікаво вирішити їхній багаторічний скандал спокійно, натомість, за словами виконавця, колишній продюсер просто хоче його знищити:

"Ваша мета – не справедливість і не захист авторських прав. Бо вкотре посилаєтесь на рішення судів, про які мені прекрасно відомо і про сплату згідно яких я сам відкрито говорю. Припускаю, вам просто нецікаво закрити цю ситуацію і в правовій площині, і в моральній. Бо тоді доведеться визнати, що я відповідаю за свої слова і вчинки. А ваша мета – далі мене знищувати та дискредитувати, "забуваючи" і про причини, через які я свого часу пішов. І про мої спроби знайти консенсус всі ці роки", - зазначив Козловський.

Козловський відповів Кондратюку / © facebook.com/vitaliy.kozlovskiy
Козловський відповів Кондратюку / Фото: facebook.com/vitaliy.kozlovskiy

Як відомо, днями Віталій Козловський публічно звернувся до свого експродюсера Ігоря Кондратюка з пропозицією провести мирову угоду. У своєму зверненні Козловський наголосив, що йдеться не про забуття боргів, а врегулювання конфлікту гуманним способом. Артист готовий виплатити експродюсеру борги і хоче придбати права на свої пісні.

Ігор Кондратюк / ©
Ігор Кондратюк

Натомість Ігор Кондратюк емоційно відповів, що Козловський пише "маячню" і "вводить людей в оману" своїми пропозиціями. Продюсер також додав, що їхнє питання давно врегульовано судами.

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Дата публікації
Перегляди
9764
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