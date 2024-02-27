Віталій Козловський зізнався, якою була реакція його покійного тата на конфлікт з Ігорем Кондратюком

3 березня о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна" відбудеться прем'єра української адаптації найпопулярнішого розважального проєкту Фінляндії Song Of My Life, який отримав назву "Пісня мого життя".

За правилами проєкту, зіркові учасники загадують пісні, що асоціюються у них з певним важливим періодом життя, а сучасні українські артисти виконують їх на сцені. Так, у зніманнях одного з епізодів взяв участь співак Віталій Козловський. Зокрема, він пригадав якою була реакція покійного тата на його конфлікт з експродюсером Ігорем Кондратюком.

"Мій батько був для мене справжнім другом. Навіть брав мене у відрядження, адже був електриком-атомником. Коли всі чоловіки їхали самі у робочі поїздки, батько брав мене з собою, знайомився з місцевими жінками з дітьми і залишав мене з ними. Він дуже мене любив, і коли у мене був конфлікт з Кондратюком, він завжди казав: "Сину, я не можу дивитися на те, як тебе вбивають, а я нічого не можу вдіяти". Він помер три роки тому", - поділився Віталій.

Віталій Козловський на шоу "Пісня мого життя"

До того ж Козловський зізнався, що через деякий час після смерті батька йому наснився віщий сон, який став передвісником повномасштабного вторгнення.

"На сороковий день його смерті мені наснився сон, в якому я йду по глибокому окопу і виходжу у відкритий бліндаж без стелі. Зверху на мене дивиться батько і каже: "Сину, тобі не треба боятися, але тут зараз тобі не треба бути". Через півроку після цього сну почалася повномасштабна війна. Коли прийшла повістка, я не вагаючись пішов воювати. Мене відправили у Донецьку область, і коли ми одного разу вийшли на позиції, нас обстріляли. Коли ми приїхали в сусіднє село на ротацію, хтось з хлопців згадав, що я співак і попросив заспівати мене. В той час я згадав і сон, і батька, і зрозумів, що він мій янгол-охоронець", - зворушив співак.

Віталій Козловський на шоу "Пісня мого життя"

Дивіться прем'єру "Пісні мого життя" 3 березня о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна".

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