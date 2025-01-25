Козловський зворушив іграми з 11-місячним сином і зізнався, як він змінив його життя

Український співак Віталій Козловський замилував кадрами з підрослим сином Оскаром.

Сьогодні, 25 січня, хлопчику виповнюється 11 місяців. У фотоблогу зірковий батько вирішив поділитися кадрами, як він бавиться з сином на дивані під час фотосесії. Віталій ніжно обіймає та милується крихіткою, який видає кумедні звуки.

В такий особливий для родини день артист зізнався, що Оскар своєю появою допоміг пережити родині важкі часи й подарував безмежне щастя.

"11 місяців мого щастя. Попри все, ти прийшов у наше життя, щоб врятувати від відчаю та смутку. Синочок, ми тебе дуже любимо", - зворушив співак.

Віталій Козловський з сином / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Своєю чергою, дружина зірки Юлія Бакуменко також показала підрослого Оскара. На зображенні іменинник стоїть вдома поблизу іграшки. Крім того, вона похизувалася розкішним букетом.

"Цьому солодкому бублику сьогодні 11 місяців. Місяць до рочку", - написала обраниця Козловського.

Син Віталія Козловського / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Дружина Віталія Козловського / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

До речі, нещодавно Юлія Бакуменко святкувала своє 37-річчя. Віталій Козловський чуттєво звернувся до дружини й показав її миле фото зі ще маленьким Оскаром на руках.

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