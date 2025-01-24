Козловський зворушливо привітав дружину з 37-річчям і показав її нове фото з сином

Кохана співака розповіла, як для неї минув ще один рік життя.

Сьогодні, 24 січня, дружина співака Віталія Козловського, піарниця Юлія Бакуменко святкує день народження.

З нагоди свята у родині Віталій зробив репост допису іменинниці у фотоблогу й зізнався їй у почуттях. Зокрема, написав про відчуття крил, які щодня своєю підтримкою та піклуванням йому надає Юлія.

"Дякую, що надаєш крила! Моя редбулька. З днем народження, кохана!" – привітав виконавець.

Віталій Козловський привітав дружину з 37-річчям / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Своєю чергою, дружина артиста, в особливий для неї день поділилася знімком з їхнім сином. На зображенні Бакуменко тримає на руках ще зовсім маленького Оскара, який солодко спить. У підписі фото вона поділилася своїми роздумами про попередній рік життя, який подарував їй первістка.

"Привіт, 37! Цей рік був до мене щедрий і дуже щасливий. Не кожен рік отримуєш Оскара. З цим відчуттям щастя і з впевненістю, що всі плани реалізуються – зустрічаю наступний! Безмежно вдячна кожному за стільки теплих слів і привітань. Ціную дуже!", - написала іменинниця.

Юлія Бакуменко / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Нагадаємо, нещодавно співачка Джамала також показала свою велику родину. В однакових светрах вона попозувала з чоловіком і трьома підрослими синами. Діти подружжя неабияк змінилися.

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