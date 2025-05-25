Козловський чесно розповів про 13-річний конфлікт із Кондратюком: "Поставив ультиматум"

Віталій Козловський / © YouTube-канал Марічка

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Український співак Віталій Козловський, який нещодавно ділився подробицями виплати боргу і де взяв кошти, розкрив справжню картину колишньої співпраці з Ігорем Кондартюком.

В інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко зірка зізнався, що від початку був дуже близьким з тоді ще продюсером і його родиною. Але після конфлікту за авторські права все стало догори дриґом й між ними запанувала злість і ненависть. Козловський не приховує, що протягом усіх 13 років жив у підвішеному стані.

"Я цій людині довіряв дуже-дуже сильно. Я його так само любив, як і всіх зі своєї родини. Його навіть більше слухав, аніж свого рідного батька. Тобто я цій людині довіряв, як сліпе маленьке кошеня. І коли стався між нами конфлікт, у мене була така велика образа та злість на цю людину – разом з цим я жив 13 довгих років. За ці 13 років мене, скажімо, вбивали морально зі всіх боків, де тільки було можливо. Тобто я працював і жив не тому, що мені все сприяло для цього, а тому, що йшов наперекір усім обставинам", - пригадав Віталій.

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Ігор Кондратюк, Віталій Козловський

Співак пояснив, що образа була саме через творчий доробок, який Кондратюк йому не хотів віддавати за жодних умов. Козловський стверджує, що перед своїм розірванням співпраці пропонував розійтися на гарній ноті. Зокрема, надавати експродюсеру фіксований відсоток з подальших концертів протягом певного періоду. Але зійтися у поглядах їм тоді так і не вдалося.

"Образливо, що він відібрав музичний матеріал. Творчість завжди залежала тільки від мене, мого настрою, поглядів, почуттів. І я свою творчість створював разом з авторами, яких я шукав. І мені було дуже образливо. Я не йшов як хамло від нього. Я казав, що Ігорю, я зараз з вами вже співпрацювати не можу. Там була низка питань, з якими я не погоджувався. І він знав, чому я від нього йду. І як вдячна людина, ідучи від нього, я просив, аби в нас були нормальні умови нашого розходу. Тобто я пропонував піти, працювати самому та з кожного концерту робити виплати, ми б домовилися, яка це має бути сума. Але, напевно, людина звикла, що йому надходження були всі, а мені майже нічого. Тому він на ці умови не пішов і поставив мені ультиматум", - зізнається артист.

Марічка Падалко, Віталій Козловський / © YouTube-канал Марічка

Козловський припустив, що тоді Ігор мав на меті якнайдовше заробляти на ньому, а він з цим не погоджувався через неприйнятне ставлення команди. Тим не менш, вже зараз, озираючись назад, Віталій пробачає Ігоря та всі образи й скандали лишає у минулому.

"Я розумію, що з тої ситуації неможливо було вийти по-нормальному. Тому що в людей був бізнес-план. І я це прекрасно розумію. Я зараз це говорю без осаду. Можливо, вони хотіли, щоб я ще багато років працював на їхню сім'ю. Але мене не влаштовувало те, що мене ніхто не чує в моїй команді. Я той, хто спонсорує усе. І водночас я найостанніший в цій команді, до думки кого прислухаються. Але це лише відлуння минулого. Зараз жодних образ на цю людину немає", - додав зірка.

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▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: КОЗЛОВСЬКИЙ: ПЕРШЕ ІНТЕРВ’Ю після звільнення від БОРГІВ! “Довіряв КОНДРАТЮКУ, як сліпе кошеня”

Нагадаємо, нещодавно Віталій Козловський розсекретив, де зараз старший син Ігоря Кондратюка під час війни.