Козловський, Кароль й інші відреагували на трагічну загибель на фронті шоумена Максима Неліпи

Віталій Козловський, Тіна Кароль, Максим Неліпа

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Український актор, ведучий, а від початку повномасштабного вторгнення військовослужбовець Максим Неліпа трагічно загинув на фронті.

Держава-терористка вбила зірку, коли він виконував бойове завдання й захищав незалежність України. Про велику втрату повідомила дружина Героя Тамара Неліпа і зазначила, що обставини смерті на полі бою все ще з'ясовуються. Утім, додала, що втратила коханого саме 12 травня.

Відомо, що до початку служби Максим Неліпа з'являвся у багатьох культових проєктах. Зокрема, був ведучим телепередач "Програй мільйон", "Підйом", "Ігри патріотів", грав у "Дизель шоу" і КВК. Крім того, голосом Максима говорили багато героїв із фільмів і серіалів.

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Максим Неліпа

До лав ЗСУ ведучий пішов добровольцем на початку повномасштабного вторгнення, у березні 2022 року. У війську став командиром розвідувального взводу у структурі командування Сухопутних військ ЗСУ. На початку цього року був важко поранений і переніс три операції. Після реабілітації повернувся у стрій, де, на жаль, трагічно загнув. У Героя залишилося двоє дітей та дружина.

Своєю чергою українські зірки у Мережі активно обговорюють подвиг Максима Неліпи, висловлюють співчуття родині та у стані шоку пригадують останні теплі зустрічі з ним і обіцянки побачитися знову.

Тіна Кароль

"Вічна пам'ять", - висловилася артистка.

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Тіна Кароль відреагувала на загибель Максима Неліпи

Леся Нікітюк

"Максим Неліпа загинув у бою, а з ним і шматок нашого дитинства. Світла пам’ять прекрасному телеведучому і актору! Співчуття родині і дітям! Вічна слава Герою", - висловилася свій біль телеведуча.

Леся Нікітюк відреагувала на загибель Максима Неліпи

Анатолій Анатоліч і Віталій Козловський

"Коли ми в останнє бачилися з тобою у Вадосі, ми співали, говорили і сміялися. І домовлялися, що знову побачимося. А я знімав ці відео для себе і не збирався це постити. Але… Вічна памʼять, Максе. На щиті, Герою", - поділився щемливими словами та кадрами шоумен.

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Під дописом Анатоліча у коментарях свої співчуття висловив і співак Віталій Козловський, залишивши смайлики, які відтворюють емоції гірких сліз.

Анатолій Анатоліч і Віталій Козловський відреагували на загибель Максима Неліпи

Костянтин Грубич

"Сьогодні (15 травня – прим. ред.), попри вчорашню виснажливу поїздку у відрядження, прокинувся дуже рано. Одразу до новин: що у Києві, на фронті, у Стамбулі… І ось ця звістка, після якої вже ні до сну, ні до вишиванки, бо фоточку у новій від знаної майстрині я заздалегідь зробив спеціально для сьогоднішнього дня… Ні, замість мене більш-менш впорядкованого у вишиванці, даю доречнішу світлину: Макс у іншому строю, а невидимою оку вишиванкою точно було прошите його велике серце. Макса вбили росіяни на своїй загарбницькій війні. Він захищав нас від початку повномасштабки. Ми не були близько знайомими. Але колись мені пропонували вести телевікторину, від якої начебто "втомився" Неліпа. Я тоді відмовився, бо не бачив себе аж таким шоуменом на потоці (це велика праця і окремий хист) у чужому для мене форматі. Але своїм героїчним життям і смертю "шоумен" довів "журналісту", що формати можуть мінятися. Сталими є справжність і сміливість. Спочивай з Богом, герою! Сумно…" – написав ведучий.

Костянтин Грубич відреагував на загибель Максима Неліпи

Олена-Христина Лебідь

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"Боже, Макс Неліпа, ну як так?! На війні загинув актор, телеведучий, шоумен, який доєднався до лав ЗСУ. Максе, спочивай з миром, друже. Томочко, найщиріші співчуття. Дякую, Максе!" – зворушила зірка.

Олена-Хритсина Лебідь відреагувала на загибель Максима Неліпи

Марічка Падалко

"Максим Неліпа світла памʼять. Дякую за захист. Неможливо в це повірити…" – з сумом написала ведуча.

Марічка Падалко відреагувала на загибель Максима Неліпи

Коля Серга

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"Друже…", - зі скорботою написав музикант.

Коля Серга відреагував на загибель Максима Неліпи