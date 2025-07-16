Козловський після примирення з Кондратюком знову згадав їхній конфлікт: "Послання до старого очкарика"

Віталій Козловський та Ігор Кондратюк

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Український співак Віталій Козловський після примирення з експродюсером Ігорем Кондратюком знову згадав їхній багаторічний конфлікт.

Зокрема, артист представив нову пісню "Мала змогла". Та перед офіційною прем'єрою виконавець презентував її в прямому ефірі в Tik Tok. Зокрема, Віталій Козловський увімкнув композицію, аби глядачі могли нею насолодитися. Сам артист на відео підспівував.

Утім, якоїсь миті співак видозмінив текст. Замість "малої", він почав співати "малий". Артист вимовив наступне: "Ти думав, що без тебе розклеїться малий, а малий зміг". Наостанок Віталій Козловський ще й додав: "Це послання до старого очкарика".

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Користувачі одразу ж припустили, що виконавець мав на увазі Ігоря Кондратюка, мовляв, "малий" – це він, а "зміг" – йдеться про виплату кредиту.

Конфлікт Ігоря Кондратюка та Віталія Козловського – що відомо

Ігор Кондратюк був продюсером Віталія Козловського, однак 2012 року їхня співпраця припинилася з ініціативи виконавця. Всі права на його пісні залишилися в екснаставника. Тим не менш, виконавець продовжував їх співати, за що Кондратюк подав на нього до суду та виграв. Врешті, артист мав виплатити колишньому продюсерові відшкодування.

І от, навесні 2025 року Віталій Козловський неочікувано знову почав співати пісні зі старого репертуару. Виявилося, що артист виплати борг, заради чого продав батькову квартиру у Львові. Також співак отримав права на виконання пісень зі старого репертуару.

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