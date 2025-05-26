ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1799
Час на прочитання
2 хв

Козловський після виплати боргу Кондратюку зробив важливу заяву: "Хочу перепросити"

Артист зізнався, чи зможе після скандалів заговорити до колишнього продюсера у майбутньому.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Ігор Кондратюк, Віталій Козловський

Ігор Кондратюк, Віталій Козловський

Український співак Віталій Козловський публічно перепросив у колишнього продюсера Ігоря Кондратюка після 13-річного конфлікту.

Як відомо, нещодавно зірки поставили крапку в питанні боргів за авторські права. Після цього Козловський в інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко звернувся до експродюсера. Зокрема, публічно перепросив у нього за помилки минулого та щиро розкаявся. Натомість у відповідь попросив пробачити його та йти далі мирно.

"Я вже зрозумів для себе на етапі вирішення, що у мене немає жодного негативу до цієї людини. І від себе я сьогодні лише хочу перепросити в Ігоря за те, що я завдав йому за всі ці роки таких незручностей. Я просто хотів жити, співати. Я завжди любив його і його родину, тому що вони для мене були близькими. Я не знаю, яким чином так сталося, що все перекрутилося вмить, і я став настільки поганим для них усіх. Я не знаю, яким чином так сталося, що все перекрутилося вмить, і я став настільки поганим для них усіх. Я просто хочу перепросити, якщо я десь вам зробив боляче, неприємно. Я перепрошую за це. І ви мені пробачте. Пробачте мене за те, що я вас так ненавидів", - зворушив зверненням виконавець.

Віталій Козловський / © instagram.com/vkozlovsky_music

Віталій Козловський / © instagram.com/vkozlovsky_music

Ба більше, співак зізнається, що надалі не тримає зла на Ігоря Кондратюка. Тож, коли випадатиме нагода перетнутися, то не вдаватиме з себе ображеного та зможе поспілкуватися. Віталій підсумовує, що насправді вдячний тому пройденому шляху за безліч уроків.

"З мене нічого не впаде. Ми перетиналися на судах, я підходив, казав "Добрий день", відповідь була "Добрий день" і все. Оце такі сухі були розмови й під час судів були суцільні звинувачення в мій бік. Я розумію, що цю ситуацію можна було не доводити до такого сказу, але, напевно, ця історія мені була необхідна, аби розкритися й зрозуміти взагалі суть життя, вміти подавити в собі ненависть", - поділився Козловський.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: КОЗЛОВСЬКИЙ: ПЕРШЕ ІНТЕРВ’Ю після звільнення від БОРГІВ! “Довіряв КОНДРАТЮКУ, як сліпе кошеня”

Нагадаємо, нещодавно Віталій Козловський прокоментував успіх “Пінаколади” й хто увійшов до його нової команди.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie