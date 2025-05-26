Козловський після виплати боргу Кондратюку зробив важливу заяву: "Хочу перепросити"

Ігор Кондратюк, Віталій Козловський

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Український співак Віталій Козловський публічно перепросив у колишнього продюсера Ігоря Кондратюка після 13-річного конфлікту.

Як відомо, нещодавно зірки поставили крапку в питанні боргів за авторські права. Після цього Козловський в інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко звернувся до експродюсера. Зокрема, публічно перепросив у нього за помилки минулого та щиро розкаявся. Натомість у відповідь попросив пробачити його та йти далі мирно.

"Я вже зрозумів для себе на етапі вирішення, що у мене немає жодного негативу до цієї людини. І від себе я сьогодні лише хочу перепросити в Ігоря за те, що я завдав йому за всі ці роки таких незручностей. Я просто хотів жити, співати. Я завжди любив його і його родину, тому що вони для мене були близькими. Я не знаю, яким чином так сталося, що все перекрутилося вмить, і я став настільки поганим для них усіх. Я не знаю, яким чином так сталося, що все перекрутилося вмить, і я став настільки поганим для них усіх. Я просто хочу перепросити, якщо я десь вам зробив боляче, неприємно. Я перепрошую за це. І ви мені пробачте. Пробачте мене за те, що я вас так ненавидів", - зворушив зверненням виконавець.

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Віталій Козловський / © instagram.com/vkozlovsky_music

Ба більше, співак зізнається, що надалі не тримає зла на Ігоря Кондратюка. Тож, коли випадатиме нагода перетнутися, то не вдаватиме з себе ображеного та зможе поспілкуватися. Віталій підсумовує, що насправді вдячний тому пройденому шляху за безліч уроків.

"З мене нічого не впаде. Ми перетиналися на судах, я підходив, казав "Добрий день", відповідь була "Добрий день" і все. Оце такі сухі були розмови й під час судів були суцільні звинувачення в мій бік. Я розумію, що цю ситуацію можна було не доводити до такого сказу, але, напевно, ця історія мені була необхідна, аби розкритися й зрозуміти взагалі суть життя, вміти подавити в собі ненависть", - поділився Козловський.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: КОЗЛОВСЬКИЙ: ПЕРШЕ ІНТЕРВ’Ю після звільнення від БОРГІВ! “Довіряв КОНДРАТЮКУ, як сліпе кошеня”

Нагадаємо, нещодавно Віталій Козловський прокоментував успіх “Пінаколади” й хто увійшов до його нової команди.

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