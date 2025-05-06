Козловський після виплати мільйонних боргів експродюсеру зробив заяву: "Я вільний від Кондратюка"

Віталій Козловський та Ігор Кондратюк

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Український співак Віталій Козловський зробив заяву про колишнього продюсера Ігоря Кондратюка, з яким скандально розірвав співпрацю близько 13 років тому.

Виконавець вийшов на зв'язок після того, як його колишній продюсер повідомив про кінець їхньої судової тяганини. На своїй сторінці в Instagram Козловський підтвердив, що всі мільйонні борги, які він мав виплатити Кондратюку за порушення авторських прав, вже виплачені.

Тож тепер він готовий увірватися у новий етап творчості, залишивши скандали з Кондратюком у минулому. Зокрема, Віталій дав обіцянку тішити фанів хітами зі свого старого репертуару, а також випускати нові треки без колишнього тягаря. Водночас виконавець подякував усім, хто вірив в нього.

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Віталій Козловський про Ігоря Кондратюка / © instagram.com/vkozlovsky_music

"Від сьогоднішнього дня (6 травня – прим. ред.) всі судові справи закриті. Всі мої старі хіти належать мені! Я вільний від Кондратюка! Дякую всім, хто вірив і чекав! Я повернуся із "Шекспіром" і не тільки ним. Вже дуже скоро", — інтригує Козловський.

Нагадаємо, нещодавно Ігор Кондратюк розкрив, як путіністу Сергію Сосєдову на українському талант-шоу майстерно заткнули рота в питанні про Крим.