Козловський прокоментував успіх пісні "Пінаколада" і розкрив дату виходу нового хіта "Шекспір"

Віталій Козловський / © YouTube-канал Марічка

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Український співак Віталій Козловський розповів про плани на свою подальшу творчість після виплати боргів експродюсеру Ігорю Кондратюку.

Виконавець в інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко зізнається, що доволі ретельно готувався до першого після судових тяганин виступу й продумував усе до деталей. Тож у результаті вийшла вибухова "Пінаколада", яка впевнено розриває чарти. Також Віталій впевнений, що цьому посприяв його духовний міцний зв'язок з покійним татом.

"Це ж все я просив батька. Воно так і сталося. Я просто діяв, морально й фізично готувався до цієї пісні зі всіх боків. Я продумував цей номер: в який момент вийду, яка буде перука… І до мене прийшло розуміння, що я так довго тікав від себе, шукав підтримки з боку інших людей, який вигляд я маю мати, що я маю робити, що я маю співати, а це було неправильне рішення. Завжди треба було дивитися в корінь – не треба зраджувати собі. І твоє серце тобі завжди підкаже, ким ти є насправді. А як ми можемо бути щирими, коли постійно озираємося? Я дуже радий, що повернув собі себе й у такий непростий час зміг подарувати ноту теплої ностальгії", – зворушив артист емоціями після свого успіху.

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Віталій Козловський / © instagram.com/vkozlovsky_music

Ба більше, Козловський вже готує до виходу новий хіт "Шекспір", який переклав українською. До того ж співак зізнається, що відтепер великого значення надає сенсу пісень. Все тому, що хоче тішити слухачів виключно якісним продуктом, який прищепить любов до українського. Вихід нового треку запланований на червень цього року.

"Зараз в роботі "Шекспір". Неймовірний переклад. У мене є сьогодні можливість виправити ті всі неграмотні помилки, які були допущені в молодості, і людей вже навчати грамотності. Тексти мають бути грамотними. Ми маємо працювати над тим, аби наша мова ставала чистішою. Десь через місяць "Шекспір" з'явиться", - заінтригував зірка.

Віталій Козловський

Також Віталій заявив, що тепер співпрацює з новою командою – своєю родиною та близькими по духу людьми. Вони врахували всі ризики та домовилися, що б не сталося – завжди триматися разом.

"У мене сьогодні не команда, а моя родина. Бо моя піарниця Юла – хрещена мати мого сина, мій менеджер – моя дружина. Всі, хто зі мною співпрацює, це люди, які люблять мене й мою родину. Це так приємно, коли мені нічого не нав'язують, а підказують. У результаті ти все одно будеш робити так, як тобі підказує лише твоє серце. Це ризик, звісно. Тому, вступаючи в серйозні стосунки по роботі, я сказав: "Що б не ставалося на роботі – а буде ставатися різне – але передусім це наша родина, наш син, за якого ми несемо відповідальність перед Богом. Ми любимо свою справу, але давайте залишатися людьми", - поділився виконавець.

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▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: КОЗЛОВСЬКИЙ: ПЕРШЕ ІНТЕРВ’Ю після звільнення від БОРГІВ! “Довіряв КОНДРАТЮКУ, як сліпе кошеня”

Нагадаємо, нещодавно Віталій Козловський розповів про свою службу та чи не звільнився з лав ЗСУ.