Козловський розкрив, де зараз служить, і розкритикував колишню посаду: "Найбезглуздіший час"

Віталій Козловський / © YouTube-канал Марічка

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Український співак Віталій Козловський вперше за тривалий час розкрив своє місце служби і які обов'язки виконує.

В інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко виконавець поділився своїм шляхом у війську. Він зазначив, що спочатку був у складі Національної гвардії України, а звідти його перевели в Національний президентський оркестр. За словами Віталія, перебування саме там відкрило йому очі на дідівщину й стало найгіршим періодом через неповагу до нього.

"Моя служба починалася як добровольця з Національної гвардії України. Там був близько п'яти місяців. А потім 2023 року мене було переведено якимось чином в Національний президентський оркестр. Це був найбезглуздіший час в моєму житті. Це була найстрашніша дідівщина, яку я в житті переживав. Всюди в армії до мене була повага. Лише тільки в президентському оркестрі це було щось неймовірне", - приголомшив артист.

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Але згодом 2024 року Козловський почав нести службу в 22 ОМБр. Після того він почав займатися патронатною службою та зборами на закриття потреб війська. А зараз його сили спрямовані на допомогу родинам воїнів, які загинули у бою або зникли безвісти.

Віталій Козловський / © instagram.com/vkozlovsky_music

"Навесні 2024 року мене було переведено в 22-гу окрему механізовану бригаду, де службу я проходив на Сумщині. І там я познайомився з тими людьми, з якими нас сьогодні об'єднує доля, спільна справа. Зараз ми з моїм побратимом займаємося патронатною службою і зборами для нашої бригади. Ми допомагаємо сім'ям загиблих і безвісти зниклих воїнів. Наприклад, до 1 вересня минулого року ми зібрали для понад 500 сімей портфелі до школи. Це такий мінімум, що я розказую", - ділиться співак.

За словами Козловського, саме такі обов'язки допомогли йому розкрити справжній потенціал і бути по максимум корисним під час війни. Тож він абсолютно щасливий там, де зараз працює.

"На службі я просив в людей допомоги і підтримки, а сьогодні я цю допомогу і підтримку надаю в повному обсязі. Дуже радий, що я сьогодні маю можливість займатися своєю справою і, не принижуючись, заробляти кошти на армію і закривати будь-які потреби. Тому я дуже вдячний всім командирам і обставинам, які сьогодні привели мене до того, що я можу нарешті займатися своєю справою", - розповів співак.

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▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: КОЗЛОВСЬКИЙ: ПЕРШЕ ІНТЕРВ’Ю після звільнення від БОРГІВ! “Довіряв КОНДРАТЮКУ, як сліпе кошеня”

Нагадаємо, нещодавно Віталій Козловський чесно зізнався, де взяв кошти на виплату боргу експродюсері Ігорю Кондратюку.