Козловський розкрив деталі погашення скандального боргу перед Кондратюком

Віталій Козловський

Реклама

Український співак Віталій Козловський розповів про причини, що змусили його рішуче вирішити проблеми минулого.

Артист зізнається, що закриття старих боргів перед продюсером Ігорем Кондратюком стало для нього не питанням слави чи грошей, а потребою відповідальності перед родиною. За словами Козловського, важливу роль в цьому відіграла й сім’я зірки.

"Саме сім’я, особливо народження мого сина, змусили мене подорослішати. Раніше я жив у лайт-режимі, а з появою дитини зрозумів, що потрібно розставити все по місцях і будувати життя заново", — розповів співак у шоу "Ближче до зірок".

Реклама

Віталій Козловський з дружиною та сином / © instagram.com/yuliabakumenko

Козловський додав, що тепер відчуває себе впевнено та спокійно. Йому не потрібні величезні натовпи фанів чи "свита" — головна підтримка завжди поруч удома. Він зазначає, що й досі отримує пропозиції від продюсерів і готовий розглядати нові колаборації, але вже з власними правилами та досвідом.

"Я готовий до нових проєктів, але тепер без наївності. Тепер я вже не той хлопець із початку нульових. Це зрілий артист, який пережив свої драми, віддав усе, що винен, і нарешті насолоджується від музики по-дорослому", — поділився співак.

Нагадаємо, нещодавно у Сухопутних військах повідомили нові деталі про службу Віталія Козловського. Співак наразі офіційно не є військовослужбовцем ЗСУ.