Козловський розкрив прихований талант 3-річного сина та зізнався, ким бачить його в майбутньому

Віталій Козловський з сином та дружиною / © instagram.com/yuliabakumenko

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Український співак Віталій Козловський розповів про музичні захоплення сина Оскара, який уже влаштовує домашні концерти для бабусь, і зізнався, чи хотів би, аби хлопчик продовжив його справу.

Нині синові співака ще немає трьох років. Утім, він уже знайомий із творчістю зіркового тата. Оскар слухає його пісні та навіть має власний мікрофон. Ба більше, хлопчик уже збирає перших глядачів на своїх виступах. Щоправда, поки що це родинна аудиторія. А от чи переросте дитяче захоплення у справжню професію, артист не береться прогнозувати.

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«Я буду завжди його підтримувати в усіх його починаннях. Якщо він захоче співати, хай співає. Захоче займатися спортом, хай буде спортсменом. Це буде його шлях», — наголосив виконавець в інтервʼю Blik.ua.

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Віталій Козловський з сином / © instagram.com/vkozlovsky_music

Козловський переконаний, що батьківська підтримка важлива, але вона не гарантує успіху. На його думку, жодні знайомства чи можливості не допоможуть людині досягти справжнього визнання, якщо вона сама не горить своєю справою. Співак також зауважив, що слухачі добре відчувають щирість артиста, а тому пробитися завдяки лише відомому прізвищу буде непросто.

«Якщо він буде з самого дитинства розвивати, культивувати в собі ось це бажання, як я свого часу, просто народившись в суперзвичайній родині, яка від музики була дуже далека, я його завжди підтримаю. Розумію, що все в його руках», — поділився артист.

Віталій Козловський з сином та дружиною / © instagram.com/vkozlovsky_music

Водночас Оскар уже виявляє інтерес до творчості батька. Серед улюблених композицій хлопчика — «Краса та розлука» та «Пінаколада». За словами виконавця, син слухає всі його пісні.

А ще в родині вже є свої маленькі музичні події. Як зізнався Козловський, хлопчик влаштовує концерти для бабусь: стає біля мікрофона на стійці та співає. Чи захоче Оскар колись виступати перед великою аудиторією, покаже час.

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Нагадаємо, нещодавно продюсер Лисиця здивував, що занапастило кар’єру Козловського.

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