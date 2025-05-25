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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
3320
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3 хв

Козловський уперше зізнався, як закрив борги перед Кондратюком і хто йому допоміг: "Пішов на ризик"

Артист розповів, яке особливе місце допомогло йому прийняти рішення.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Віталій Козловський

Віталій Козловський / © YouTube-канал Марічка

Український співак Віталій Козловський уперше розповів, яким чином виплатив борги колишньому продюсеру Ігорю Кондратюку.

В інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко артист зізнався, що сильне бажання вирішити проблему назавжди виникло з появою у нього родини. Тоді, за словами Віталія, він переступив себе колишнього та звернувся до мами з проханням, на яке б раніше ніколи не наважився. Так, зірка розповів їй про план виплати боргів шляхом продажу нерухомості й вона погодилася. Утім виконавець ділиться, що з оселею було важко прощатися, адже там зберігаються його спогади про покійного тата.

"Мені довелося піти всупереч своїм життєвим баченням. Я своїй сім'ї завжди допомагав і ніколи не просив допомоги. За життя мій тато дуже хотів, аби я закрив це питання з Кондратюком і почав жити на повні груди. У мене з'явилася своя сім'я – дитина й дружина – місце, де я почав отримувати енергію. І я зрозумів, що це питання потрібно вирішити, чого б мені це не коштувало. І оскільки мама живе понад 20 років у Римі, мені спала така думка продати батьківську квартиру, яка для мене була зв'язком з моїм батьком. Мама, звісно, сказала, що "я тобі довіряю, дуже люблю й дуже хочу, щоб ти і твоя сім'я нарешті зажили, досить виживати". І я пішов в цей час на такий ризик, продавши найцінніше, що в мене було. І питання було закрите", - поділився артист.

Віталій Козловський з родиною / © instagram.com/yuliabakumenko

Віталій Козловський з родиною / © instagram.com/yuliabakumenko

Перед тим тривалий час співак вагався. І остаточне рішення йому допомогло прийняти святе для нього місце – могила батька. Саме там, за словами Козловського, він завжди віднаходить відповіді на всі запитання.

"Я прийшов на могилу до свого батька. Я в церкву не ходжу, зізнаюся. Але на могилу свого тата – так. Я розмовляю з ним. Віднині, якщо мені щось треба попросити, я приходжу на могилу до тата. Вірю, що сила роду і любов мого тата може мені допомогти в будь-яких обставинах", - зворушив Віталій.

Також співак розкрив, що виплачував борг у два етапи. І хоч у цифри він вдаватися не став, але заявив про повне прощення експродюсера: "Мій борг складався з двох частин. Перша – це виконавче провадження, це виплатити все по судам Кондратюку. А друга – це забрати весь каталог своїх старих пісень. І це зовсім інша цифра, не менша. Не хочу говорити, називати суми. Неважливо. Сьогодні справа у прощенні. Я внутрішньо для себе пробачив Кондратюка. Тому що моє життя заполонила любов моєї сім'ї", - підсумував зірка.

Віталій Козловський з батьком / © instagram.com/vkozlovskiy

Віталій Козловський з батьком / © instagram.com/vkozlovskiy

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: КОЗЛОВСЬКИЙ: ПЕРШЕ ІНТЕРВ’Ю після звільнення від БОРГІВ! “Довіряв КОНДРАТЮКУ, як сліпе кошеня”

Нагадаємо, нещодавно Віталій Козловський показався на похороні шоумена Максими Неліпи у Києві.

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