Козловський відверто заговорив про плани на вінчання з дружиною та коли воно станеться
Подружжя перебуває в офіційному шлюбі вже два роки та виховує сина.
Український співак Віталій Козловський розповів про плани на вінчання з дружиною Юлією Бакуменко.
Артист, який уже понад два роки перебуває в офіційному шлюбі, зізнався, що попри бажання обвінчатися, пара поки не поспішає організовувати церемонію. На проєкті «Наодинці з Гламуром» співак пояснив, що причиною такого рішення є реалії сьогодення. За його словами, масштабні святкування, як і вінчання, вони свідомо відклали на більш спокійний період.
«У нас і весілля толком не було. Тому ми відклали усі гуляння, зокрема й, можливо, вінчання, коли будуть інші умови проживання в країні. Але це наш вибір і ми не є прикладом. Пізніше», — зазначив Козловський у розмові з Анною Севастьяновою.
Також співак порозміркував про можливих гостей на святі. Віталій говорить, що має намір запросити на своє з дружиною майбутнє свято лише найближчих, але точно не колег із шоубізу.
«Людей із шоубізнесу точно ні. Гулянь (має на увазі концерти — прим. ред.) мені вистачає», — додав артист.
До слова, Віталій Козловський і Юлія Бакуменко офіційно узаконили стосунки наприкінці 2023 року без пишного весілля, а лише у колі друзів. Закохані тривалий час приховували цю звістку й розповіли лише через декілька місяців. Згодом у пари народився син Оскар, якому цього року вже виповнилося два роки.
