Козловський виправдався після обзивання Кондратюка "старим очкариком": "Можу ляпнути"

Віталій Козловський та Ігор Кондратюк

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Український співак Віталій Козловський після нещодавньої образи свого експродюсера Ігоря Кондратюка вийшов на зв'язок.

Навіть після судового примирення зірок напруга в їхніх стосунках не вщухає. Так, нещодавно Віталій обізвав Ігоря "старим очкариком" й іронічно видозмінив текст своєї пісні, аби зробити відсилку до їхньої ворожнечі. Але все ж артист вирішив прокоментувати свій вчинок.

На одному з фестивалів Козловський перед виходом до фанів побачив змонтовану конструкцію-сцену для шоу "Караоке на Майдані" з Ігорем Кондратюком, в якому свого часу брав участь і Віталій. Виконавець побачив у цьому знак і знову наголосив, що попри свої необачні висловлювання, він вдячний експродюсеру.

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"Це сміх і гріх. Хочу сказати, що попри те, що я можу десь щось ляпнути, сказати, я насправді настільки вдячний Ігорю Кондратюку й всьому тому минулому. Бо я зараз позитивно налаштований щодо майбутнього. Я відчуваю сьогодні необхідність з тим досвідом, що я зараз набув, попри все, надихати людей. І дякую минулому, на якому я зараз стою", — з усмішкою сказав Козловський, стоячи на сцені "Караоке на майдані".

Віталій Козловський / © instagram.com/vkozlovsky_music

Конфлікт Ігоря Кондратюка та Віталія Козловського — що відомо

Колись Ігор Кондратюк відкрив Віталія Козловського широкій публіці, ставши його першим продюсером. Та 2012-го артист вирішив розірвати співпрацю. Після цього всі авторські права на його пісні залишилися у Кондратюка. Попри це, Козловський продовжив виконувати композиції з минулого репертуару, що стало причиною судового процесу. Рішення було на користь продюсера — співак мав компенсувати порушення.

Навесні 2025 року Козловський несподівано повернув у свій репертуар старі хіти. Виявилося, що він повністю погасив борг, продавши квартиру свого батька у Львові, та отримав право знову публічно виконувати пісні з періоду продюсерської опіки Кондратюка.

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