ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1431
Час на прочитання
2 хв

Козловський виправдався після обзивання Кондратюка "старим очкариком": "Можу ляпнути"

Співак показався у знаковому місці й зробив щире зізнання.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Віталій Козловський та Ігор Кондратюк

Віталій Козловський та Ігор Кондратюк

Український співак Віталій Козловський після нещодавньої образи свого експродюсера Ігоря Кондратюка вийшов на зв'язок.

Навіть після судового примирення зірок напруга в їхніх стосунках не вщухає. Так, нещодавно Віталій обізвав Ігоря "старим очкариком" й іронічно видозмінив текст своєї пісні, аби зробити відсилку до їхньої ворожнечі. Але все ж артист вирішив прокоментувати свій вчинок.

На одному з фестивалів Козловський перед виходом до фанів побачив змонтовану конструкцію-сцену для шоу "Караоке на Майдані" з Ігорем Кондратюком, в якому свого часу брав участь і Віталій. Виконавець побачив у цьому знак і знову наголосив, що попри свої необачні висловлювання, він вдячний експродюсеру.

"Це сміх і гріх. Хочу сказати, що попри те, що я можу десь щось ляпнути, сказати, я насправді настільки вдячний Ігорю Кондратюку й всьому тому минулому. Бо я зараз позитивно налаштований щодо майбутнього. Я відчуваю сьогодні необхідність з тим досвідом, що я зараз набув, попри все, надихати людей. І дякую минулому, на якому я зараз стою", — з усмішкою сказав Козловський, стоячи на сцені "Караоке на майдані".

Віталій Козловський / © instagram.com/vkozlovsky_music

Віталій Козловський / © instagram.com/vkozlovsky_music

Конфлікт Ігоря Кондратюка та Віталія Козловського — що відомо

Колись Ігор Кондратюк відкрив Віталія Козловського широкій публіці, ставши його першим продюсером. Та 2012-го артист вирішив розірвати співпрацю. Після цього всі авторські права на його пісні залишилися у Кондратюка. Попри це, Козловський продовжив виконувати композиції з минулого репертуару, що стало причиною судового процесу. Рішення було на користь продюсера — співак мав компенсувати порушення.

Навесні 2025 року Козловський несподівано повернув у свій репертуар старі хіти. Виявилося, що він повністю погасив борг, продавши квартиру свого батька у Львові, та отримав право знову публічно виконувати пісні з періоду продюсерської опіки Кондратюка.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie