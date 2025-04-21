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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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304
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1 хв

Козловський з дружиною одягнув сина у костюм курчатка та показав родинні розваги на Великдень

Артист влаштував фотосесію для маленького Оскара.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Віталій Козловський з родиною

Віталій Козловський з родиною / © instagram.com/yuliabakumenko

Український співак Віталій Козловський похизувався рідкісними фото з родиною.

Так, виконавець із сином Оскаром і дружиною Юлією Бакуменко постали у тематичній фотосесії, присвяченій Великодню. Для світлин на згадку зіркове подружжя обрало для сина милий костюм курчатка. Доповнили атмосферу квіти та декоративні тварини. Однорічний син Козловського, своєю чергою, мило попозував у яєчній шкаралупі.

Син Віталія Козловського / © instagram.com/vkozlovsky_music

Син Віталія Козловського / © instagram.com/vkozlovsky_music

Син Віталія Козловського / © instagram.com/vkozlovsky_music

Син Віталія Козловського / © instagram.com/vkozlovsky_music

Водночас співак з дружиною також взяли участь у фотосесії. Вони вбралися у схожі образи, які складалися з білого верху та джинсів. Щаслива пара помилувалася синочком та побавилася з ним задля атмосферних святкових кадрів.

Віталій Козловський з родиною / © instagram.com/vkozlovsky_music

Віталій Козловський з родиною / © instagram.com/vkozlovsky_music

"Христос Воскрес! Маленьке курчатко бажає всім світлого Великодня і добрих звісток! Аби швидше всі родини були разом!" – йдеться у дописі фотографині Вікторії Суржко, яка влаштувала зірковій родині фотосет.

Шанувальники у коментарях вже залишили родині чимало компліментів:

  • "Христос Воскрес, наші прекрасні! Божих благословінь!" – Ольга Сумська

  • Яка чудова родина і миле курчатко

  • Такі класнючі! Божої благодаті вашій сім’ї!

Нагадаємо, нещодавно співачка Надя Дорофєєва показалася з двома дітьми чоловіка Міші Кацуріна та як з ними святкувала свій ювілей.

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