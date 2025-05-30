Козловський заговорив про зміни в житті після завершення скандалу з Кондратюком: "Два роки пекла"

Віталій Козловський

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Український співак Віталій Козловський вперше відверто розповів про помилки минулого, внутрішню трансформацію та роль родини у своєму житті.

Так, виконавець зізнається, що раніше був доволі відкритою людиною, яка прагнула завоювати прихильність кожного. Утім, з часом пріоритети змінилися й зараз він фокусується виключно на вузькому колі близьких йому людей. Зокрема, з особливим трепетом Козловський висловився про родину. За його словами, зараз він довіряє лише своїй дружині Юлії й черпає натхнення саме з родини.

"Коли я був молодим і дурним, я дуже сильно всіх любив і довіряв. І ось просто хотів всіх обійняти, а мене взяли й розіп'яли на хресті. З часом, коли я почав дорослішати й аналізувати своє життя, то я зрозумів: не так і варто усім довіряти, закривати роток і не все розповідати. Сьогодні я все можу розповісти тільки янголу-охоронцю – моєму татові. Йду по життю за покликом серця, а довіряю дружині Юлії, яку дуже сильно люблю. Сьогодні я не розпорошую слова на людей, які не входять в мою родину. Я зберігаю енергію в сім'ї", - розповів артист в програмі "Музрум".

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Віталій Козловський з дружиною та сином / © instagram.com/yuliabakumenko

Крім того, після скандальних розбірок з колишнім продюсером Ігорем Кондратюком співак повністю переусвідомив низку речей. У результаті повністю відмовився від цигарок і алкоголю, змінивши їх на спортзал. У сукупності такі принципи, за словами Віталія, дозволили йому відчути життя зовсім по-новому.

"Я не п'ю, не курю, займаюся спортом. Після всього досвіду, що мені довелося пережити особливо за останні два роки пекла, я сьогодні по-справжньому став жити. Раніше мені хотілося підлаштовуватися під когось, бути веселим і подобатися усім, а сьогодні – мені все одно", - додав зірка.

Нагадаємо, нещодавно Віталій Козловський публічно звернувся до Кондратюка з важливою заявою.