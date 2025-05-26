Козловський зізнався, як ставиться до російськомовних і припустив, як можна виправити ситуацію

Віталій Козловський / © instagram.com/vkozlovsky_music

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Український співак Віталій Козловський, який раніше розповів про свою службу в ЗСУ, висловився про російськомовне населення України.

Артист в інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко поділився своєю точкою зору і пояснив, чому не варто тиснути на тих, хто досі спілкується російською. Віталій вважає, що кращим шляхом подолання проблеми буде працювати над появою крутих українських продуктів, які самі по собі заохочуватимуть змінити мову на українську.

Своєю чергою, Козловський говорить, що у побуті завжди використовує українську та ніколи не зрадить своїм принципам. Тому інколи, коли чує російську на вулиці, впадає у відчай. Тим не менш, своєю творчістю докладає зусиль, щоб змінити становище.

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Віталій Козловський / © YouTube-канал Марічка

"2022 року навесні я повністю перейшов на українську мову. У мене в родині говорять винятково українською мовою. Я багато гуляю з дитиною і чую, що в парках, на вулицях здебільшого говорять російською з малюками. Так, мене це пригнічує з одного боку. Але українізація має бути ніжною. Треба нашу мову зробити модною. А не так, що "не говориш українською – ти москаль, пакуй валізи і їдь". В жодному разі так не можна робити й казати людям. Тільки любов'ю, тільки своєю грамотністю, тільки класними піснями, які звучатимуть настільки круто українською мовою, що молодь казатиме, що російська це не модно. Ось так ми досягнемо успіху, а не жорсткими методами", - наголосив співак.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: КОЗЛОВСЬКИЙ: ПЕРШЕ ІНТЕРВ’Ю після звільнення від БОРГІВ! “Довіряв КОНДРАТЮКУ, як сліпе кошеня”

Нагадаємо, нещодавно співак Віталій Козловський зізнався, хто з родини йому допоміг закрити борг перед Кондратюком і якої цінної речі довелося позбутися.